Huawei Mate 70 ra mắt nhưng vẫn giữ bí mật về chip

Trong sự kiện ngày 26.11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, đã trình làng bộ bốn mẫu Mate 70, giá khởi điểm từ 5.499 nhân dân tệ (758 USD). Ông gọi đây là "những chiếc điện thoại Mate mạnh mẽ nhất trong lịch sử", nhưng không đề cập đến bất kỳ chi tiết nào về bộ xử lý bên trong.

Mate 70 ra mắt trong bối cảnh Mỹ tăng cường cấm vận với ngành công nghệ của Trung Quốc nói chung và Huawei nói riêng. Đây sẽ là smartphone đầu tiên của hãng chạy hệ điều hành HarmonyOS Next, không cài đặt bất kỳ ứng dụng Android nào. Ông Yu nhấn mạnh hệ điều hành mới cho hiệu suất tốt hơn 40% so với bản tiền nhiệm.

Huawei Mate 70 sẵn sàng để từ bỏ công nghệ Mỹ

Mate 70 là phiên bản kế nhiệm của dòng Mate 60 được phát hành vào tháng 8 năm ngoái, model đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Huawei sau thời gian dài bị cấm vận. Mate 60 đã góp phần giúp Huawei giành lại thị phần từ Apple. Mate 70 tiếp tục sứ mệnh này khi doanh số iPhone tại Trung Quốc ngày một giảm.



Ông Richard Yu giới thiệu Huawei Mate 70 trong sự kiện ngày 26.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Ngoài bản tiêu chuẩn, Mate 70 sẽ có thêm ba phiên bản là Pro, Pro Plus và RS. Tất cả chạy hệ điều hành HarmonyOS Next do công ty tự phát triển. Theo Reuters, smartphone mới của Huawei sẽ không chạy bất kỳ ứng dụng Android nào và cũng không có bất kỳ phần cứng nào từ Mỹ, sau nửa thập kỷ bị cấm vận. Hệ điều hành nội địa Trung Quốc đang có hơn 15.000 ứng dụng. Huawei lên kế hoạch mở rộng kho ứng dụng lên 100.000 phần mềm trong những tháng tới. Dự kiến từ năm 2025, tất cả điện thoại, máy tính bảng của hãng sẽ chạy HarmonyOS Next. Tuy nhiên nhà sản xuất vẫn cho phép người dùng lựa chọn hệ điều hành HarmonyOS 4.3 vẫn tương thích với một số ứng dụng Android hoặc HarmonyOS NEXT 5.0 hoàn toàn mới.

Huawei Mate 70 có màn hình 6,7 inch, tốc độ làm mới 120 Hz, pin 5.300 mAh, sạc nhanh 66W với cáp USB-C và sạc không dây 50W. Máy được trang bị camera chính 50 MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), camera tiềm vọng tele 12 MP hỗ trợ OIS, một camera góc siêu rộng 40 MP và một camera selfie siêu rộng 13 MP ở mặt trước. Phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB có giá 5.499 nhân dân tệ (758 USD), rẻ hơn iPhone 16 khoảng 500 nhân dân tệ (69 USD).

Bản nâng cấp Huawei Mate 70 Pro hỗ trợ Wi-Fi 7, liên lạc qua vệ tinh, sạc nhanh hơn, màn hình lớn hơn, camera tele 48 MP và các tính năng chụp ảnh hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo). Máy có giá khởi điểm 6.499 nhân dân tệ (898 USD). Trong khi đó, Huawei Mate 70 Pro Plus bổ sung cảm biến camera và RAM tăng lên 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, giá 8.499 nhân dân tệ (1.174 USD). Bản cao cấp nhất Huawei Mate 70 RS dùng vật liệu titan cao cấp, giá khởi điểm từ 11.999 nhân dân tệ (1.657 USD).



Huawei Mate 70 với thiết kế mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong màn ra mắt Mate 70, Huawei cũng dành nhiều thời gian nói về công nghệ AI mới được hãng tích hợp vào smartphone đầu bảng. Theo đó ngoài các tính năng cử chỉ thông minh, hãng còn tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào các tác vụ chụp ảnh, hậu kỳ và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Bí mật về con chip

Dù dành nhiều thời gian nói về hiệu năng vượt trội trên Mate 70, ông Richard Yu gần như không nhắc gì đến con chip xử lý của máy. Huawei chưa xác nhận bộ xử lý nào đang được dùng trong dòng Mate 70, trước đây công ty đã sử dụng chip do SMIC của Trung Quốc sản xuất cho dòng Mate 60 và nhiều smartphone khác vào năm ngoái.

Theo Reuters, sẽ có ít nhất một phiên bản Mate 70 dùng chipset Kirin 9100 của SMIC sản xuất. Những năm qua, cấm vận của Mỹ liên tục gây sức ép lên các nhà sản xuất chip Trung Quốc. Tuy nhiên bằng nhiều cách, họ vẫn có thể cho ra đời những con chip mới có sức mạnh không thua kém phương Tây. Thành công của Mate 60 đã phần nào chứng minh được năng lực của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Báo cáo về thị phần smartphone Trung Quốc vào quý 3/2024 của Canalys cho thấy, Huawei đang là nhà cung cấp smartphone lớn thứ hai, số lượng xuất xưởng trong bốn quý liên tiếp đều vượt 10 triệu smartphone. Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint dự đoán Mate 70 sẽ nhanh chóng vượt 10 triệu chiếc được bán ra.

Một tuần trước ngày chính thức ra mắt, Huawei Mate 70 đã cháy hàng trên các trang thương mại điện tử. Hàng triệu người đặt mua dù chưa biết giá sản phẩm. Ngoài các cửa hàng vật lý, dòng người xếp hàng dài để có thể tận mắt chứng kiến và giành suất mua sớm.