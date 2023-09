Huawei sắp mang loạt smartwatch mới về Việt Nam

Huawei Watch GT 4 lần đầu được nhà sản xuất Trung Quốc giới thiệu ngày 14.9 tại Barcelona (Tây Ban Nha) nhưng phải đến ngày 4.10 hãng mới bắt đầu mở bán. Theo thông tin chính thức, các sản phẩm thuộc dòng smartwatch chạy hệ điều hành HarmonyOS mới nhất sẽ ra mắt tại Việt Nam ngày 5.10, chỉ 1 ngày sau khi mở bán ở châu Âu. Trước đó, thiết bị này đã được giới thiệu ở Trung Quốc vào ngày 25.9.

Mẫu Watch GT 4 cỡ mặt 41 mm với dây Milanese sẽ vắng mặt trong bộ sưu tập tại Việt Nam CTV

Sẽ có tổng cộng 7 mẫu Watch GT 4 bán chính hãng tại Việt Nam, trong đó 4 phiên bản cùng kích thước mặt 46 mm (thay vì 2 như thế hệ trước) với khác biệt dễ nhận thấy nhất ở chất liệu dây đeo gồm cao su, da, vải và thép không gỉ.

Dòng cỡ nhỏ 42 mm trên GT 3 nay điều chỉnh còn 41 mm và có 3 lựa chọn dây: da, cao su tổng hợp và dây kim loại bạc (được Huawei gọi Two-tone Piano Key). Phiên bản dây Milanese (màu vàng) sẽ không có ở Việt Nam. Nhà sản xuất vẫn giữ thiết kế mặt tròn truyền thống ở tất cả model.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giá bán chi tiết của các sản phẩm. Một số nguồn tin tiết lộ mức giá sẽ không chênh lệch nhiều so với thế hệ GT 3 tiền nhiệm ở thời điểm ra mắt, dao động từ 4 - 6 triệu đồng. Phiên bản 46 mm sử dụng dây thép không gỉ với thiết kế khác biệt so với 3 mẫu còn lại sẽ có giá cao hơn, được dự đoán ở mức 7 - 9 triệu đồng.

Watch GT 4 nâng cấp cảm biến và một số tính năng liên quan đến theo dõi sức khoẻ, vận động của người đeo Huawei

Huawei công bố phiên bản 46 mm có thời lượng pin 14 ngày, bản 41 mm pin 7 ngày ở chế độ sử dụng thông thường. Ngoài nâng cấp như công nghệ TruSeen 5.5+, bộ cảm biến và thuật toán mới, cả hai thiết bị đều cải thiện thời lượng pin lên 20% so với GT 3. Màn hình Always on (AOD - luôn hiển thị) cũng tăng cường 20% số thông tin hiển thị so với trước.

Thiết bị có hơn 100 môn tập luyện, trong đó có eSport (thể thao điện tử). Tính năng Stay Fit mới xuất hiện có thể đo lượng calorie nạp vào, cung cấp các dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực. Theo Huawei, thế hệ smartwatch mới xác định vị trí chính xác hơn 30% so với model tiền nhiệm dù đang ở khu vực các tòa nhà cao tầng. Để làm được điều này, các kỹ sư đã đặt chip định vị ở vị trí cạnh bên để hướng lên trời trong quá trình người dùng đeo thay vì ở giữa thân máy như trước.