Huawei vừa trình làng OSTA O1 Pro, mẫu smartphone đầu tiên đặt nền móng cho dòng sản phẩm OSTA hoàn toàn mới. Thiết bị sở hữu thiết kế lạ mắt với màn hình AMOLED 6,39 inch tỷ lệ khung hình 15:9, khiến thân máy ngắn ở mức 14,4 cm nhưng có chiều ngang rộng tới 8,7 cm.

Huawei trình làng smartphone tỷ lệ 15:9 khác lạ với viên pin 7.000 mAh

Dù mang thông số tương đồng với mẫu Huawei Pura X View ra mắt trước đó, nhưng OSTA O1 Pro vẫn có một số tinh chỉnh nhỏ về thiết kế và loại bỏ ống kính góc siêu rộng. Thân máy đạt chuẩn kháng nước, mỏng 6,68 mm và nặng 200 gram, đi kèm tấm nền độ phân giải 2.232 x 1.320 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng HDR tối đa 6.500 nit.

Huawei OSTA O1 Pro với tỷ lệ thân máy 15:9 ẢNH: HUAWEI

Bên trong thân máy mỏng nhẹ, Huawei tích hợp viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66 watt qua cổng USB-C và sạc không dây 50 watt. Cung cấp sức mạnh xử lý cho thiết bị là bộ vi xử lý ARM HiSilicon Kirin 9030S.

Về khả năng nhiếp ảnh, OSTA O1 Pro trang bị camera chính 200 MP khẩu độ f/1.8 và camera tele kính tiềm vọng 50 MP f/2.6 hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cùng zoom quang học 3,7x. Thay cho ống kính góc siêu rộng bị lược bỏ, máy sử dụng cảm biến quang phổ nhằm tái tạo màu sắc tự nhiên hơn, bên cạnh camera selfie 50 MP f/2.4.

Huawei OSTA O1 Pro sẽ mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với giá 5.499 nhân dân tệ (21,2 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Phiên bản cao cấp nhất dùng 16 GB RAM cùng 1 TB bộ nhớ có giá 8.799 nhân dân tệ (34 triệu đồng), trong khi hãng chưa xác nhận kế hoạch phát hành sản phẩm ra toàn cầu.