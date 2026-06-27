Huawei tìm cách mở rộng thị trường B2B ở Đông Nam Á

Hôm qua (26.6), Huawei chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đối tác Đông Nam Á (Huawei SEA Partner Summit) 2026 tại TP.HCM, với sự tham gia của hàng trăm đại diện đối tác chiến lược và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ ở khu vực.

Khoảng 5 năm qua, trước rào cản của các lệnh trừng phạt phương Tây dẫn đến một số giới hạn, đặc biệt là các biện pháp từ Mỹ, Huawei ít hiện diện tại các thị trường sản phẩm công nghệ đầu cuối cho người tiêu dùng ở Đông Nam Á, điển hình tại VN. Nhưng theo thông tin tại hội nghị trên, tập đoàn này đang đẩy mạnh phát triển thị trường B2B ở khu vực, trong đó có VN.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Huawei nhấn mạnh năm 2025 ghi nhận bước ngoặt lịch sử khi trí tuệ nhân tạo (AI) tái định hình toàn bộ hệ sinh thái các ngành công nghiệp. Song song đó, Huawei thông báo ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc tại thị trường Đông Nam Á.

Khu vực giới thiệu giải pháp của Huawei bên lề sự kiện ẢNH: PHÁT TIẾN

Huawei đang theo đuổi kiến trúc 5 tầng cho kỷ nguyên AI. Với Tầng 1 - Năng lượng, Huawei cung cấp các giải pháp năng lượng xanh, lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng, trung tâm dữ liệu, hạ tầng sạc. Ở Tầng 2 - Chip xử lý, Huawei phát triển các dòng sản phẩm như Ascend dành cho điện toán AI, Kunpeng dành cho điện toán tổng quát. Đến Tầng 3 - Cơ sở hạ tầng, Huawei cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) gồm mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu, ổ lưu trữ, điện toán đám mây, công nghệ 5G-A…. Còn ở Tầng 4 - Mô hình, Huawei phát triển hệ sinh thái mô hình lớn Pangu Model, đồng thời hợp tác với các mô hình mã nguồn mở phổ biến trong ngành như Deepseek, và cung cấp Mô hình như một Dịch vụ (Model as a Service - MaaS). Cuối cùng là Tầng 5 - Ứng dụng, nơi Huawei cung cấp các giải pháp cụ thể, trải rộng từ ứng dụng cho người tiêu dùng, y tế, tài chính đến xe tự hành…

Về kết quả trong một số lĩnh vực trên, đại diện Huawei cho biết khối kinh doanh năng lượng Số đạt doanh thu 11,1 tỉ USD trong năm 2025 với mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 25% giai đoạn từ năm 2017 - 2025. Năm 2025, sản lượng biến tần PV (Solar Inverter - thiết bị cốt lõi trong hệ thống điện năng lượng mặt trời) của Huawei đạt 175 GW trên toàn cầu, giữ vị trí dẫn đầu thế giới trong 11 năm liên tiếp. Huawei cũng đã triển khai giải pháp sạc siêu tốc cho xe du lịch và sạc Megawatt (tối đa 1.44 MW) cho xe tải nặng tại hơn 200 thành phố.

Tính đến cuối năm 2025, Huawei đã hợp tác với hơn 57.000 đối tác toàn cầu, xây dựng hơn 200 giải pháp theo kịch bản và 70 giải pháp tổ hợp tại hơn 20 ngành công nghiệp trọng điểm như chính phủ, tài chính, năng lượng, giao thông và sản xuất.