Dự án đường, cầu Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Gia Thiều là 2 công trình trọng điểm của thành phố Huế được triển khai từ đầu năm, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn chậm tiến độ.

Trước đó, 2 nhà thầu là Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thuận thi công đường Nguyễn Hoàng đã nhiều lần bị chủ đầu tư nhắc nhở, xử phạt nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục.

Dự án đường Nguyễn Hoàng vẫn ngổn ngang sau gần 1 năm thi công, nhìn từ vòng xoay bờ bắc cầu Nguyễn Hoàng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày 20.11, UBND thành phố Huế cho biết Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, ông Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra hiện trường và chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải Minh nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư, cảnh cáo các nhà thầu chậm tiến độ, yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh khối lượng thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo cam kết.

Đối với dự án đường Nguyễn Hoàng, ông Hoàng Hải Minh phê bình chủ đầu tư, đồng thời cảnh cáo 2 nhà thầu là Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thuận do chậm triển khai thi công, không bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công và giải ngân theo nội dung đã cam kết.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng mở rộng chỉ dài hơn 1,08km, nhưng làm gần 1 năm vẫn ngổn ngang ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành việc mở tài khoản chuyên chi để quản lý dòng tiền phục vụ thi công; lập lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần, xác định cụ thể thời gian hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ dự án.

Các nhà thầu phải cam kết và bảo đảm sản lượng thi công hằng tuần đạt tối thiểu 5% tổng khối lượng gói thầu (đối với Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi) và 8% (đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận An).

"Công tác kiểm tra phải được thực hiện hằng ngày vào cả buổi sáng và buổi chiều, ghi chép đầy đủ vào nhật ký công trình theo quy định. Trong vòng 1 tuần, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện; trường hợp không bảo đảm tỷ lệ khối lượng theo cam kết, kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo quy định, đồng thời công khai thông tin trên các trang thông tin và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia", ông Hoàng Hải Minh cảnh báo.

Ngoài ra, ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý để sẵn sàng chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu mới thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm công trình được tiếp tục triển khai, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Vạch 'lằn ranh đỏ' 3 tuần cho nhà thầu chậm tiến độ

Đối với dự án đường Nguyễn Gia Thiều, ông Hoàng Hải Minh cũng cảnh cáo Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi do chậm trễ trong việc mở tài khoản chuyên chi, triển khai thi công chậm, không bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công và giải ngân theo nội dung đã cam kết cũng như chỉ đạo của UBND thành phố.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bắc Sông Hương khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần; cam kết thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng hạng mục và toàn bộ dự án; kiểm tra, tính toán, xác nhận khối lượng và tiến độ thi công hằng tuần so với cam kết; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong vòng 3 tuần.

Nếu nhà thầu không có chuyển biến, không hoàn thành khối lượng công việc đã cam kết, kiên quyết chấm dứt hợp đồng, xử lý theo quy định và công khai thông tin về nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng.

Đường Nguyễn Gia Thiều vẫn còn đoạn ngắn kết nối vào cầu Chợ Dinh đến nay chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng và sai phạm của nhà thầu ẢNH: HOÀNG MINH BỐN

Dự án đường và cầu Nguyễn Hoàng nằm trên tuyến đường vành đai 3 tại thành phố Huế, có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỉ đồng.

Trong đó, hạng mục đầu tư mở rộng đường Nguyễn Hoàng có mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng (được đề xuất tăng vốn lên khoảng 1.600 tỉ đồng để triển khai thêm hạng mục cầu vượt đường sắt kết nối với quốc lộ 1 tại điểm giao đường Nguyễn Văn Linh) nhằm xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,08 km, kết nối từ cầu vượt sông Hương qua phường Kim Long đến nút giao Lý Nam Đế - Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên, kết nối với quốc lộ 1 phía bắc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị.

Trước đó, cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26.3.2025, vượt tiến độ đề ra.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư. Phần xây lắp gói thầu do liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thuận trúng thầu với giá hơn 92 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2027, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều với tổng mức đầu tư hơn 165,2 tỉ đồng, thực hiện trong 4 năm, sau đó điều chỉnh lên hơn 187,6 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bắc Sông Hương làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần tập đoàn Thắng Lợi cũng là nhà thầu thi công dự án này và mắc phải nhiều sai sót, chậm tiến độ.