Phần lớn các công trình kiến trúc Pháp tập trung ở khu vực bờ nam sông Hương (phường Thuận Hóa), tọa lạc tại những vị trí đắc địa với lịch sử xây dựng lên đến hàng trăm năm.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện nay, đa số các công trình này đang được các cơ quan, tổ chức quản lý và khai thác, song cũng có một số công trình rơi vào tình trạng xuống cấp, bỏ hoang.
Riêng trên trục đường Lê Lợi chạy dọc bờ sông Hương, đoạn từ ga Huế đến Đập Đá, tập trung hàng loạt công trình có từ thời Pháp, trở thành những biểu tượng kiến trúc quen thuộc của thành phố Huế.
Những công trình lâu đời vẫn giữ nhiều giá trị kiến trúc Pháp như ga Huế, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (Bia Quốc học), Trường THPT chuyên Quốc học, Trường THPT Hai Bà Trưng, khách sạn Saigon Morin, Không gian sách và văn hóa Huế tại số 23 - 25 Lê Lợi, nhà trưng bày Điềm Phùng Thị, ngôi biệt thự Pháp tại địa chỉ số 26 Lê Lợi…
Các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở Huế được phân chia theo 2 nhóm quản lý là công trình do cơ quan nhà nước quản lý và công trình thuộc sở hữu của các tổ chức, doanh nghiệp.
Cụ thể, công trình do cơ quan nhà nước quản lý là: trụ sở Đại học Huế (từng là Viện Dân biểu Trung Kỳ), Bia Quốc học, Trường THPT chuyên Quốc học, Trường THPT Hai Bà Trưng, Không gian sách và văn hóa Huế, nhà trưng bày Điềm Phùng Thị, dãy lớp học Trường tiểu học Lê Lợi, dãy lớp học A và B Trường đại học Khoa học (Đại học Huế), Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, sân vận động Tự Do...
Công trình thuộc sở hữu của các tổ chức: ga Huế, khách sạn Saigon Morin, nhà hàng Festival Huế, khách sạn Azerai La Residence Huế (từng là Phủ Thủ hiến), khách sạn Le Domaine de Cocodo, nhà máy nước Vạn Niên...
Ngoài ra, hệ thống kiến trúc này còn ghi dấu ấn qua các công trình văn hóa, tôn giáo đặc sắc. Trên đồi Phước Quả, nhà thờ chính tòa Phủ Cam được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế; nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Tòa Tổng giám mục Huế, tu viện Thánh Tâm, Đại chủng viện Huế, Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, đan viện Carmel Huế, nhà thờ Phanxicô và nhà nguyện Hội dòng Thánh Phaolô...
Theo các chuyên gia kiến trúc, các công trình mang phong cách kiến trúc Pháp tại Huế được xây dựng bài bản, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quy hoạch đô thị. Hệ thống này hội tụ 6 phong cách kiến trúc chính gồm: tiền thuộc địa, cổ điển, tân cổ điển, địa phương Pháp, Art Deco, Đông Dương cùng một số phong cách khác. Sự đa dạng về loại hình đã giúp các công trình lưu giữ lại nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khu đô thị trung tâm thành phố Huế ở bờ nam sông Hương được hình thành từ giai đoạn 1885 - 1954 và tiếp tục được mở rộng về sau. Tuy nhiên, trước tốc độ đô thị hóa cùng sự gia tăng mật độ dân số và phương tiện giao thông, khu vực này đã bộc lộ nhiều bất cập, quá tải.
Trước thực trạng trên, UBND thành phố Huế cho biết đã hoàn thiện thiết kế đô thị trục Tố Hữu nối dài, đồng thời xây dựng phương án tái thiết khu đô thị trung tâm hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại. Chính quyền thành phố cũng đang xúc tiến triển khai các nội dung liên quan nhằm tái thiết đồng bộ khu vực đô thị hình thành từ thời Pháp thuộc để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trước đó, tháng 4.2026, UBND thành phố Huế đã thông tin về số phận của ngôi biệt thự Pháp tại địa chỉ số 26 Lê Lợi (phường Thuận Hóa). Sau khi khảo sát và đánh giá phương án di dời không khả thi do công trình xuống cấp, thành phố Huế quyết định tháo dỡ ngôi biệt thự Pháp này để thực hiện dự án du lịch. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc các phương án bảo tồn.
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