Khu 'đất vàng' đường Lê Lợi thành phố Huế được bán đấu giá bao nhiêu tiền?

Sáng 14.11, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết UBND thành phố vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn 5 sao trở lên) tại các khu "đất vàng" 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khu "đất vàng" có view cực đẹp nhìn ra sông Hương ngay trung tâm thành phố Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là khu "đất vàng" của Huế từng là trụ sở các hội, các sở ngành của thành phố Huế. Sau khi các hội, sở ngành di chuyển về trụ sở mới, UBND thành phố đã có chủ trương chấp thuận dự án đầu tư khách sạn cao cấp tại khu đất này.

Toàn nhà 26 Lê Lợi, nguyên là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế đã di dời về địa chỉ mới tại 1 Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa) ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, ngày 13.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý hạ tầng thành phố Huế phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 2 khu đất tại số 22-24 và 26-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa). Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Doji Land (có trụ sở tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã trúng đấu giá với với mức 530 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thanh toán 27,07 tỉ đồng tiền mua tài sản gắn liền với đất theo quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 10.688,7 m², tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc đấu nối.

Hiện trạng khu đất là những trụ sở các hội và sở ngành đã di chuyển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tài sản trên khu đất gồm các khu nhà với tổng diện tích xây dựng 5.518,7 m², tổng diện tích sàn 12.101,7 m². Đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày UBND thành phố Huế ban hành quyết định cho thuê đất. Hình thức thuê đất là trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Sau khi khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2022, các cơ quan lần lượt chuyển đến trụ sở mới. Một số công trình tại khu vực 22-24 và 26-30A Lê Lợi không còn được sử dụng, để lại quỹ đất có vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố.

Hai tòa nhà trong khu "đất vàng" đường Lê Lợi đã được Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Doji Land trúng đấu giá ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tháng 4.2026, UBND thành phố Huế có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu đất này. Dự án hướng đến bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao ở khu vực trung tâm, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường Lê Lợi, ven sông Hương.

Công trình cho phép xây dựng tối đa 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, mật độ kiến trúc tối đa 70%. Tầng hầm được phép xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

Vị trí này không chỉ nổi bật với cảnh quan ven sông Hương mà còn gần nhiều di sản văn hóa nổi tiếng như Đại nội và cầu Trường Tiền. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách và nhà đầu tư.