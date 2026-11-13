Huế tái thiết đô thị trung tâm thời Pháp thuộc, bờ nam sông Hương sẽ thế nào?

Ngày 13.11, UBND thành phố Huế cho biết đã hoàn thiện thiết kế đô thị trục Tố Hữu nối dài, phương án tái thiết đô thị trung tâm và đưa ra phương án tái thiết khu đô thị trung tâm hiện tại theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, xúc tiến triển khai các nội dung liên quan đến việc tái thiết khu đô thị trung tâm hình thành từ thời Pháp thuộc.

Trước đó, ngày 12.11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế đô thị đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và phương án tái thiết khu vực đô thị trung tâm thành phố. Mục tiêu là hình thành trục giao thông kết hợp cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ, có bản sắc, kết nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo phương án báo cáo, trục đường Tố Hữu nối dài được nghiên cứu thiết kế đô thị theo 4 phân đoạn, gắn với đặc điểm đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực chuyển tiếp sinh thái và cửa ngõ hàng không.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tại hiện trường các dự án trọng điểm ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Phương án đề xuất tổ chức lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật. Tại khu vực chuyển tiếp sinh thái, nghiên cứu bảo tồn dải cây xanh, mặt nước, mương thoát nước; bổ sung bề mặt thấm nước và không gian trữ nước phù hợp, góp phần hình thành trục đô thị xanh, thích ứng với khí hậu.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất phương án phân đoạn và định hướng kiến trúc chung; yêu cầu bổ sung đoạn đường Thuận Hóa, từ nút giao đường Tố Hữu đến quốc lộ 1, vào phân đoạn 4 để nghiên cứu tổng thể, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

"Các công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc, cây xanh và không gian công cộng phải được tổ chức đa dạng về hình khối, vật liệu, màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Hình ảnh và ngôn ngữ kiến trúc cần thể hiện rõ bản sắc văn hóa Huế, tạo câu chuyện kiến trúc xuyên suốt hành trình từ sân bay đến trung tâm thành phố", ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Hiện trạng thi công tuyến đường Tố Hữu nối dài ghi nhận vào tháng 7.2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những gợi ý khi tái thiết đô thị trung tâm

Cũng trong buổi họp này, ông Lê Trí Thanh nghe báo cáo phương án tái thiết đô thị trung tâm (khu vực trung tâm thành phố hiện nay), báo cáo tập trung nghiên cứu sắp xếp, sử dụng lại các cơ sở nhà, đất sau di dời, sau sắp xếp; cải tạo các ô phố và bổ sung hạ tầng phục vụ cộng đồng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa đô thị.

Khu đô thị trung tâm thành phố Huế (bờ nam sông Hương) được hình thành từ thời Pháp thuộc (sau năm 1885 đến năm 1954) và được kế thừa phát triển mở rộng thêm vào các giai đoạn sau này. Đến nay, với tốc độ phát triển đô thị mật độ dân số, phương tiện giao thông... gia tăng đã bộc lộ nhiều bất cập, quá tải cần được tái thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Một số đề xuất đáng chú ý gồm: sử dụng quỹ đất tại khu vực Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ để mở rộng Trường tiểu học Vĩnh Ninh, kết hợp bổ sung công viên, bãi đỗ xe; sắp xếp các cơ sở tại khu vực Lý Thường Kiệt để mở rộng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Phương án cũng nghiên cứu bố trí công viên kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất 105 - 107 Phan Đình Phùng và khu đỗ xe thông minh tại 2 Lê Lợi.

Theo ông Lê Trí Thanh, cần phân biệt rõ tái thiết đô thị với điều chỉnh quy hoạch.

"Tái thiết tập trung vào các khu vực đô thị đã hình thành, có tính ổn định nhưng còn bất cập về tổ chức không gian, sử dụng đất và hạ tầng; về cơ bản giữ lại hiện trạng, không giải phóng mặt bằng trên diện rộng. Phải xác định cụ thể các khu vực, ô phố cần nghiên cứu tái thiết, làm rõ lý do lựa chọn, phạm vi, tính chất và nội dung chỉnh trang; rà soát các tuyến đường, vỉa hè chưa đáp ứng mật độ dân cư, hoạt động thương mại để đề xuất mở rộng, bổ sung bãi đỗ xe...", ông Thanh nói.

Khu vực trung tâm thành phố Huế hiện nay ẢNH: T.L





Ông Thanh lưu ý, các cơ quan liên quan rà soát trường học, cơ sở sản xuất và công trình cần di dời khỏi trung tâm, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng lại quỹ đất sau di dời. Trường hợp cần di dời cục bộ một số hộ dân để kết nối các khu đất, tạo không gian và mặt tiền kiến trúc đồng bộ, cần xem xét bố trí quỹ đất lân cận để sắp xếp lại dân cư, bảo đảm thuận lợi và tạo sự đồng thuận.