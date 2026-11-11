Hiện trường vụ cháy 2 cửa hàng ở Huế: Loạt xe máy nằm trơ khung

Sáng 11.11, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh ở cùng địa chỉ số 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa). Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đang tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại 2 cửa hàng kinh doanh trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đám cháy xảy ra tại 2 cửa hàng có quy mô từ 3 - 4 tầng. Tại cửa hàng kinh doanh xe máy, không gian tầng 1 dùng làm nơi trưng bày, kinh doanh, sửa chữa và văn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều chiếc xe máy nằm trơ khung sắt sau khi bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong cơ sở kinh doanh xe máy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hàng loạt xe máy bị cháy nằm trơ khung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tầng trên của cơ sở kinh doanh xe máy cũng bị cháy nghiêm trọng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà bên cạnh chuyên kinh doanh dịch vụ phun xăm cũng bị cháy nghiêm trọng, nhiều vật dụng bên ngoài cháy đen. Rất may thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả 2 căn nhà không có người ở.

Thời điểm cháy, bên trong 2 căn nhà không có người ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, ngọn lửa còn lan sang một phần căn nhà bên phải có tầng 1 kinh doanh ăn uống và tầng 2 cho sinh viên thuê trọ.

Một người dân cho biết, rạng sáng nay, họ nghe thấy những tiếng nổ liên tục phát ra, sau đó khói bốc lên và lửa bùng phát nhanh chóng. Ngọn lửa bao trùm căn nhà kinh doanh xe máy, khiến nhiều sinh viên thuê trọ tá hỏa chạy tháo thân xuống đường.

Lửa cháy lan một phần căn nhà kinh doanh ăn uống cạnh bên, nơi có nhiều sinh viên thuê trọ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Cứ vài phút lại nghe 1 tiếng nổ, không lớn nhưng nổ liên tục. Đám cháy bốc lên rất nhanh, vài phút sau thì xe của lực lượng chữa cháy tới. Phải đến hơn 5 giờ sáng thì đám cháy mới được dập tắt. Rất may lúc đó không có gió. Nếu có gió thì các căn kế bên này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng", người này kể.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng nay, người dân phát hiện đám cháy lớn tại 2 cửa hàng kinh doanh nằm trên cùng địa chỉ số 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa). Hai cửa hàng nằm cạnh nhau, hoạt động kinh doanh xe máy và dịch vụ phun xăm. Chưa rõ lửa phát sinh thời điểm nào, nhưng đến 3 giờ sáng đã bùng phát dữ dội, cột lửa cao bao trùm toàn bộ căn nhà. Cảnh cháy dữ dội này được một người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Thời điểm xảy ra vụ cháy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ cháy xảy ra bất ngờ trong đêm khiến nhiều người dân sống lân cận hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra đường để tránh nguy hiểm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Bên trong 2 cơ sở chứa nhiều xe máy và thiết bị điện tử, lửa lan nhanh, thiêu rụi nhiều tài sản. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến hơn 5 giờ ngày 11.11, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt đám cháy.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như tổng mức thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.