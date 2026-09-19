Huế đầu tư ký túc xá 425 tỉ đồng, gỡ tình trạng khan hiếm chỗ ở sinh viên

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế.

Theo quyết định, Dự án Khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế được triển khai trên khu đất khoảng 8.254 m² tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu.

Ký túc xá Đại học Huế hiện không đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 425 tỉ đồng, được thiết kế dạng chung cư, cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng không quá 40%. Quy mô khoảng 288 phòng, phục vụ khoảng 1.200 sinh viên (bình quân 4 người/phòng).

Ngoài ra, công trình còn tích hợp bãi đỗ xe phù hợp quy chuẩn và đạt mức độ đầu tư hoàn thành 95% theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất (hoặc tính từ ngày bàn giao thực địa nếu chậm bàn giao). Thời gian thực hiện không quá 30 tháng kể từ khi giao, thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND thành phố Huế đánh giá dự án sẽ tạo ra quỹ nhà ở sinh viên hiện đại, an toàn với chi phí hợp lý. Là cơ sở dịch vụ nhà ở đáp ứng tiêu chí xã hội hóa, dự án thuộc diện hưởng ưu đãi đất đai và được miễn tiền sử dụng đất trong 15 năm nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Trước đó, ngày 17.8, Báo Thanh Niên có bài viết Tân sinh viên ở Huế chật vật tìm trọ: "Săn lùng" cả tuần lễ vẫn chưa có, phản ánh tình trạng trạng tân sinh viên tại thành phố Huế chật vật "săn" phòng trọ do tình trạng khan hiếm và giá thuê cao. Trong khi đó, hệ thống ký túc xá hiện hữu của Đại học Huế rơi vào cảnh quá tải.

Thống kê trong thời điểm này cho thấy, năm học 2026 - 2027 Đại học Huế tuyển sinh trên 17.000 chỉ tiêu. Tính đến ngày 17.8, dù gần 16.000 tân sinh viên đã nhập học nhưng ký túc xá chỉ có thể cung ứng khoảng 500 chỗ ở ưu tiên cho khóa mới.

Như vây, nếu dự án ký túc xá mới này xây dựng và đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm phòng trọ cho hàng ngàn sinh viên đến Huế.