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Giáo dục

Huế lần đầu điểm trung bình môn tiếng Anh vào top 10 cả nước

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thành phố Huế ghi nhận sự tăng bậc phổ điểm toàn quốc với 6 môn vào top 10, trong đó lần đầu tiên điểm trung bình môn tiếng Anh ghi danh vào nhóm dẫn đầu này.

Theo dữ liệu điểm thi vừa được Bộ GD-ĐT công bố vào sáng 1.7, thành phố Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về điểm, tăng một bậc so với kỳ thi năm 2025. Địa phương này còn ghi nhận có 6 môn học nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình.

Cụ thể, môn hóa học và địa lý cùng đứng vị trí thứ 3 toàn quốc, với điểm trung bình lần lượt là 6,76 và 5,41. Môn vật lý xếp thứ 8 đạt 5,83 điểm; môn toán xếp thứ 9 đạt 5,8 điểm. Hai môn sinh học và tiếng Anh cùng giữ vị trí thứ 10, đạt mức điểm trung bình lần lượt là 6,01 và 4,99. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên môn tiếng Anh của thành phố Huế ghi nhận mức điểm trung bình nằm trong tốp 10 địa phương cao nhất cả nước. Riêng đối với môn vật lý, địa phương có 8 điểm 10, đứng thứ 9 toàn quốc về số lượng điểm tuyệt đối ở môn học này.

Huế lần đầu điểm trung bình môn tiếng Anh lọt top 10 cả nước - Ảnh 1.

Toàn thành phố Huế có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong số 12 môn thi được Bộ GD-ĐT công bố điểm trung bình toàn quốc, thành phố Huế có đến 9 môn đạt mức điểm cao hơn trung bình chung của cả nước, bao gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.

So với kết quả năm 2025, điểm trung bình nhiều môn thi của học sinh thành phố Huế ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Trong đó, môn toán tăng 0,92 điểm (cao hơn mức trung bình toàn quốc 0,15 điểm). Các môn học khác cũng có sự tăng trưởng điểm số gồm: công nghệ - công nghiệp tăng 0,97 điểm, tiếng Pháp tăng 0,72 điểm, sinh học tăng 0,20 điểm và hóa học tăng 0,19 điểm.

Theo quy định, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1.7 đến hết ngày 5.7. Các đơn vị có trách nhiệm trả giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ cho thí sinh chậm nhất vào ngày 7.7.

Hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ mở để thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Thí sinh cần lưu ý quy định mới áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2026: mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn số lượng như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12.6. Trong đó toàn thành phố Huế có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 37 điểm thi với 622 phòng thi; hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng công an, y tế, điện lực tham gia phục vụ kỳ thi.

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