Huế quyết liệt tháo dỡ các nhà hàng, quán ăn lấn chiếm bãi biển Lăng Cô

Ngày 7.11, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết địa phương đang tập trung lực lượng và phương tiện cơ giới để tháo dỡ, giải tỏa loạt nhà chồ, hàng quán lấn chiếm bãi biển Lăng Cô. Động thái này đang diễn ra rất quyết liệt, nhằm sớm tạo sự thông thoáng cho các lối đi xuống biển phục vụ người dân và du khách.

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, do khối lượng công việc lớn và nhiều công trình có kết cấu kiên cố với các trụ bê tông cốt thép, vì vậy lực lượng chức năng đã phải điều phối thêm phương tiện cơ giới để công tác tháo dỡ diễn ra hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra.

Một số quán lấn chiếm ở bãi biển Lăng Cô đã được tháo dỡ phần mái ẢNH: UBND XÃ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ

Đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh đã triển khai nghiêm túc công tác tháo dỡ. Cụ thể, quán B.L đã hoàn tất khoảng 99% phần việc; quán H.H đạt khoảng 70% và dự kiến hoàn thành vào cuối tuần sau.

Tại quán B.N, máy móc đang được huy động để phá dỡ các trụ và gờ cản trở lối xuống biển. Trong khi đó, các quán N.A và H.B cũng đang tiến hành di dời tài sản, giải tỏa mặt bằng. Theo kế hoạch, toàn bộ chiến dịch giải tỏa khu vực này sẽ được hoàn tất trong tháng 11.

Phương tiện cơ giới được đưa đến hiện trường để phá dỡ các trụ bê tông ẢNH: UBND XÃ CHÂN - MÂY LĂNG CÔ

Trước đó, tháng 10.2026, Thanh Niên có bài viết phản ánh tình trạng lấn chiếm tại khu vực bãi biển Loan Lý và Đồng Dương thuộc thị trấn Lăng Cô cũ (nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô).

Cụ thể, hàng loạt nhà hàng, quán ăn mọc lên san sát dọc bãi cát, vươn sát mép nước. Để mở rộng diện tích kinh doanh, nhiều chủ cơ sở đã tự ý dựng các hạng mục kiên cố, chôn sâu cột bê tông xuống bãi cát làm khung đỡ. Tình trạng này khiến bờ biển bị "găm" bởi hàng loạt cọc bê tông thô kệch, gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Nhiều hàng quán xây dựng kiên cố, lấn chiếm bãi biển Lăng Cô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh đó, không gian dành cho các hoạt động cộng đồng bị thu hẹp đáng kể. Các tuyến đường đi xuống bãi biển Lăng Cô vốn là không gian chung của cư dân và du khách đã bị bóp nghẹt hoặc che khuất bởi các công trình kinh doanh.

Nhiều khu vực xung quanh ngổn ngang rác thải sinh hoạt và các công trình phụ trợ trái phép. Ngoài Loan Lý và Đồng Dương, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển tương tự cũng được ghi nhận tại một số điểm trên bãi biển Bình An (thuộc xã Lộc Vĩnh cũ).

Hình ảnh hàng loạt nhà chồ lấn chiếm tại bãi biển Lăng Cô được ghi nhận vào tháng 10.2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các quán ăn lấn chiếm sát mép biển, gây nhếch nhác ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm

Theo chính quyền địa phương, các hoạt động dịch vụ ven biển cùng tình trạng lều quán lấn chiếm đã hình thành và tồn tại qua nhiều năm, tạo nên những điểm nghẽn về quản lý đô thị và môi trường.

Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô khẳng định, ngay sau khi hoàn tất đợt tháo dỡ, địa phương sẽ thiết lập các biện pháp quản lý chặt chẽ hiện trạng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra mốc giới, xác định cụ thể phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển cũng như các lối xuống biển công cộng. Song song đó, xã cũng sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch, sắp xếp và bố trí lại không gian kinh doanh dịch vụ ven biển theo đúng quy định pháp luật.