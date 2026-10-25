Nhà hàng, quán ăn lấn chiếm vịnh biển Lăng Cô

Đóng cọc bê tông, thu hẹp lối xuống biển

Ghi nhận giữa tháng 10.2026 tại khu vực bãi biển Loan Lý và Đồng Dương thuộc thị trấn Lăng Cô cũ (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô), nhiều nhà hàng, quán ăn mọc lên san sát dọc bãi cát, kéo dài ra sát mép nước. Để mở rộng diện tích phục vụ kinh doanh, một số cơ sở đã tự ý dựng các hạng mục kiên cố. Trong đó, nhiều cột bê tông được chôn sâu xuống bãi cát làm khung đỡ cho chòi và nhà hàng, tạo nên hình ảnh bờ biển bị "găm" bởi hàng loạt cọc bê tông thô kệch, mất mỹ quan.

Không dừng lại ở đó, khoảng không gian dành cho các hoạt động cộng đồng bị thu hẹp. Những đường đi xuống biển vốn phục vụ chung cho cư dân và du khách bị "bóp nghẹt". Có những đoạn, hàng quán bịt lối đi chung, nhiều khu vực ngổn ngang rác sinh hoạt, thậm chí nhiều điểm bị lấn chiếm bởi các công trình phụ trợ.

Nhiều công trình nhà hàng, quán ăn mọc lên sát mép nước biển tại bãi biển trên vịnh Lăng Cô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều cư dân sống quanh khu vực cho biết, việc các công trình lấn chiếm hành lang bờ biển ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của họ. Họ cho rằng tại những khu vực có lượng lớn người dân và du khách tập trung tắm biển, các lối tiếp cận biển cần phải được giữ gìn thông thoáng, thuận tiện và sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Cam kết tháo dỡ, trả lại không gian chung

Bà N.T.T, chủ một quán kinh doanh đang lấn chiếm ở vịnh Lăng Cô, cho biết gia đình bà đã bán hàng ở đây từ lâu. Thời gian qua, hộ kinh doanh của bà T. bị chính quyền địa phương kiểm tra và nhắc nhở về vi phạm hành lang bờ biển và đã chấp hành đúng chủ trương, sẵn sàng tháo dỡ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận có tình trạng hàng quán lấn chiếm không gian biển trên địa bàn. Theo ông Hùng, vi phạm không chỉ xuất hiện tại khu vực bãi biển Loan Lý và Đồng Dương mà còn ở một số điểm khác bãi biển Bình An (xã Lộc Vĩnh cũ).

Hàng quán dàn hàng ngang chắn lối đi chung và cản trở tầm nhìn ra vịnh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các hàng quán dựng cột bê tông, xây chòi sát mép nước ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Cột bê tông được chôn sâu xuống bãi cát bãi biển Lăng Cô để làm khung chòi, gây mất mỹ quan bờ biển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các công trình lấn chiếm khiến bờ biển ở vịnh Lăng Cô trở nên nhếch nhác ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tập trung rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm tra các đồ án quy hoạch bị vi phạm. Bên cạnh đó, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ, đồng thời phân công lực lượng xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể. "Hiện tại đã bước vào mùa mưa bão, cũng là thời điểm kết thúc mùa cao điểm du lịch. UBND xã Chân Mây - Lăng Cô gửi thông báo đến các hộ dân liên quan, đồng thời chỉ đạo Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc tháo dỡ công trình và hoàn trả mặt bằng tại các khu vực lấn chiếm", ông Hùng nói.

Giải thích về nguyên nhân tồn tại vi phạm, ông Hùng cho rằng hoạt động kinh doanh dịch vụ ven biển đã hình thành và phát triển qua thời gian dài. Hiện trạng lều quán lấn chiếm tại các bãi biển Bình An, Loan Lý, Đồng Dương cũng đã hình thành từ rất lâu. Thông qua các buổi làm việc và họp dân, chính quyền đã phổ biến đầy đủ quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai và kinh doanh du lịch. Qua đó, các hộ dân đã nhận thức rõ vi phạm và cam kết chấp hành việc tháo dỡ lều quán. Theo cam kết đã ký, các hộ vi phạm sẽ tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 30.10.

Ông Hùng khẳng định sau khi hoàn tất công tác tháo dỡ, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ quản lý chặt chẽ hiện trạng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Địa phương sẽ kiểm tra, mốc giới xác định cụ thể phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển cũng như các lối xuống biển công cộng. Ngoài ra, địa phương cũng nghiên cứu phương án quy hoạch, bố trí lại không gian kinh doanh dịch vụ ven biển đúng quy định.