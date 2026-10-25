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    ‘Vịnh đẹp thế giới’ Lăng Cô bị hàng quán bủa vây: Bê tông, gạch đá nham nhở

    ‘Vịnh đẹp thế giới’ Lăng Cô bị hàng quán bủa vây: Bê tông, gạch đá nham nhở

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân

    Từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Lăng Cô (TP.Huế) đang đối mặt với tình trạng hàng quán lấn chiếm bãi cát, dựng cọc bê tông sát mép nước, thu hẹp lối xuống biển. Chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm trước ngày 30.10.2026

    Dưới chân đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô từ lâu được biết đến với dải cát trắng mịn trải dài hơn 10 km, làn nước xanh và khung cảnh núi biển hòa quyện. Với diện tích khoảng 42,5 km², năm 2009, Lăng Cô được CLB Các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays) công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

    Danh hiệu ấy từng góp phần đưa Lăng Cô trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch. Thế nhưng, dọc một số bãi biển, vẻ đẹp tự nhiên đang bị che khuất bởi những hàng quán mọc san sát, các công trình dựng sát mép nước và những lối đi chung ngày càng bị thu hẹp.

    Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên giữa tháng 10.2026 tại khu vực bãi biển Loan Lý và Đồng Dương, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế, nhiều nhà hàng, quán ăn nối nhau chiếm lĩnh các khoảng bãi cát ven biển.

    ‘Vịnh đẹp thế giới’ Lăng Cô bị hàng quán bủa vây: Bê tông, gạch đá nham nhở

    Để mở rộng không gian kinh doanh, một số cơ sở đã tự ý dựng thêm các hạng mục xây dựng. Những cột bê tông được chôn sâu xuống cát, làm khung đỡ cho chòi và nhà hàng. Từng hàng cọc thô cứng xuất hiện trên bãi biển, tạo nên hình ảnh đối lập với cảnh quan vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên.

    Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, tình trạng lấn chiếm còn thu hẹp không gian sinh hoạt chung của người dân và du khách.

    Ở một số vị trí, những lối đi xuống biển bị hàng quán che chắn. Có đoạn, công trình phụ trợ được dựng ngay trên phần bãi cát vốn dành cho các hoạt động cộng đồng. Rác sinh hoạt xuất hiện tại một số khu vực, khiến cảnh quan ven biển thêm nhếch nhác.

    Một bên là biển xanh, cát trắng. Một bên là những hàng cọc bê tông, lều quán và công trình xây dựng nối tiếp nhau. Khoảng không gian đáng lẽ phải thông thoáng để mọi người có thể tiếp cận bờ biển đang dần bị chia cắt.

    ‘Vịnh đẹp thế giới’ Lăng Cô bị hàng quán bủa vây: Bê tông, gạch đá nham nhở - Ảnh 1.

    Vịnh Lăng Cô nổi tiếng với những bờ biển cát trắng tuyệt đẹp

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Với những cư dân sống quanh khu vực, đây không chỉ là câu chuyện về cảnh quan du lịch. Việc các lối xuống biển bị thu hẹp còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày.

    Nhiều người dân cho rằng tại những bãi biển có đông người đến tắm và vui chơi, việc giữ thông thoáng các lối đi công cộng là điều cần thiết. Bởi bãi biển không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh, mà còn là không gian chung của cộng đồng.

    Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận tình trạng hàng quán lấn chiếm không gian ven biển trên địa bàn. Theo ông Hùng, vi phạm không chỉ xuất hiện tại bãi biển Loan Lý và Đồng Dương mà còn tồn tại ở một số vị trí thuộc bãi biển Bình An, khu vực xã Lộc Vĩnh cũ.

    ‘Vịnh đẹp thế giới’ Lăng Cô bị hàng quán bủa vây: Bê tông, gạch đá nham nhở - Ảnh 2.

    Hàng quán khiến cảnh quan vịnh bị ảnh hưởng

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Đáng chú ý, đây không phải tình trạng mới phát sinh. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ven biển đã hình thành từ nhiều năm trước, kéo theo sự xuất hiện của các lều quán và công trình lấn chiếm. Qua thời gian, những hạng mục này tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng không gian bờ biển.

    Trước thực trạng đó, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô đã tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu vi phạm quy hoạch, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ công trình.

    Theo lãnh đạo địa phương, qua các buổi làm việc và họp dân, những quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch và kinh doanh du lịch đã được phổ biến đến các hộ liên quan.

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