Cùng sống xanh 171: Có một khu du lịch trên nền dược liệu

Biến thảo dược thành hơi thở đời sống và không gian chữa lành

Du lịch trên nền dược liệu không đơn thuần là chuyến tham quan vườn thuốc hay mua bán sản phẩm. Những người xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp Cồ Giề Trải (Bắc Hà, Lào Cai), mong muốn biến cây thuốc thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày: từ món ăn, thức uống đến nguồn không khí hít thở. Khách đến nghỉ dưỡng không chỉ có người tìm kiếm giải pháp điều trị bệnh, mà là bất kỳ ai mong muốn chăm sóc sức khỏe chủ động và nuôi dưỡng tinh thần.

Bước chân vào không gian nơi đây, du khách được thư giãn trọn vẹn giữa thiên nhiên nguyên sơ. Mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu lá thông, tinh dầu quế hay vườn đương quy nở hoa trắng không chỉ mang lại nét thẩm mỹ quyến rũ mà còn giúp con người xua tan căng thẳng, giải tỏa áp lực công việc. Những trải nghiệm ngâm chân thảo dược, sử dụng gối gòn thảo mộc giảm đau đầu, hay đắm mình trong bể bơi sử dụng 100% nguồn nước tự nhiên lọc qua khe núi đều hướng tới mục tiêu hồi phục năng lượng cho cả thể chất lẫn tâm trí.

Những căn nhà mái lá nép bên sườn núi, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên Ảnh: Đoàn Linh

Bản sắc bản địa và ngọn lửa bảo tồn từ 12 dân tộc

Điều làm nên sức hút khác biệt của điểm đến này chính là sự tham gia trực tiếp của bà con 12 dân tộc thiểu số là thành viên hợp tác xã. Họ vừa là người gieo trồng, chăm sóc, vừa là những "hướng dẫn viên" chân thực nhất giới thiệu về văn hóa thảo dược của dân tộc mình. Từ bài thuốc tắm cổ truyền của người Dao, mâm cơm thảo dược người Tày, người Nùng, người Mông đến món ăn bổ dưỡng, tất cả đều được tái hiện sinh động. Những tri thức dân gian truyền miệng lâu đời nay được kết hợp hài hòa với sự đồng hành chuyên môn từ các nhà khoa học Y Dược và Viện Dược liệu Việt Nam, giúp nâng tầm giá trị nhưng vẫn giữ trọn nét tự nhiên bản địa.

Thông qua hoạt động du lịch cộng đồng, bà con không chỉ có thêm nguồn thu nhập bền vững mà còn tìm thấy niềm tự hào trong việc gìn giữ nguồn gen cây thuốc quý đang dần mai một. Du khách được đồng hành cùng người dân ra vườn tự tay nhổ khóm tam thất, ngắt lá đương quy tươi về nấu bát canh bổ dưỡng. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương không chỉ kiến tạo một điểm nghỉ dưỡng chữa lành thật sự mà còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho giá trị cây thuốc Nam trong xu hướng du lịch xanh hiện đại.