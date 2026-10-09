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    Cùng sống xanh số 169: Tạo nhiều trò chơi trên bè nuôi cá để giữ ký ức với ông bà
    VideoThời sự

    Cùng sống xanh số 169: Tạo nhiều trò chơi trên bè nuôi cá để giữ ký ức với ông bà

    Minh Thùy
    Minh Thùy
    Tuổi thơ của anh Dương Kế Hiền ở TP. Cần Thơ là những ngày hè được ra bè nuôi cá của ông bà. Khi ông bà không còn ở đây nữa, vì muốn giữ lại những kỷ niệm với ông bà mình mà anh Hiền đã tạo ra nơi đây không chỉ là bè nuôi cá mà còn là điểm du lịch với nhiều trò chơi thú vị.

    Sinh ra và lớn lên gắn liền với dòng sông Hậu, nhiều người con xứ cù lao Cồn Sơn luôn giữ trọn ký ức và tình yêu dành cho nghề nuôi cá bè gia truyền. Khi cha mẹ và ông bà già yếu, tiếp quản lại chiếc bè cũ đã chìm một phần dưới nước không chỉ là trách nhiệm giữ gìn kỷ niệm thơ bé, mà còn là khởi đầu cho một hành trình đổi mới sáng tạo đầy tâm huyết.

    Hành trình vượt khó và bước chuyển mình táo bạo

    Những ngày đầu tiếp quản bè cá đối mặt với không ít gian nan. Việc thiếu kinh nghiệm lặn sông, kiểm tra dây neo hay kỹ thuật chăm sóc khiến nhiều lứa cá gặp sự cố, thua lỗ nặng do dịch bệnh và sự bấp bênh của giá cả thị trường. Tuy nhiên, bằng tinh thần tự học hỏi qua internet, đúc kết kinh nghiệm thực tế cùng sự hỗ trợ nguồn vốn từ người thân, mô hình nuôi cá của anh Hiền dần đi vào ổn định.

    Từ nuôi các giống cá truyền thống như cá diêu hồng hay cá xác sọc, bè cá chuyển hướng sang nuôi cá dứa – dòng cá thích nghi tốt với sự biến động khắt khe của môi trường nước sông. Nhờ áp dụng linh hoạt các biện pháp sinh học như dùng thảo mộc tự nhiên, tỏi tươi và men vi sinh phòng bệnh, cá đạt chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

    Cùng sống xanh 169: Tạo nhiều trò chơi trên bè nuôi cá - Ảnh 1.

    Anh Dương Kế Hiền chuẩn bị thức ăn cho cá trên bè nuôi cá của gia đình

    Ảnh: Đoàn Linh

    Nâng tầm giá trị cùng du lịch cộng đồng Cồn Sơn

    Nhận thấy tiềm năng to lớn từ không gian mát mẻ trên sông và cảnh quan thiên nhiên trù phú, sự gợi mở từ các cơ quan đoàn thể địa phương đã tạo bước ngoặt mới: chuyển đổi mô hình nuôi cá thuần túy sang kết hợp du lịch cộng đồng. Bè cá không chỉ mở rộng không gian đón khách tham quan mà còn phát triển các sản phẩm trải nghiệm độc đáo như dịch vụ massage cá koi, câu cá giải trí, xem cá xạ thủ "bắn nước" săn mồi hay bảo tồn các loài cá quý hiếm của vùng ĐBSCL như cá hô, cá tra dầu, cá cờ.

    Bên cạnh đó, du khách đến đây còn được thưởng thức những món ăn dân dã đậm chất sông nước được chế biến từ chính nguyên liệu sẵn có như lẩu cá dứa nấu mẻ ăn kèm bông súng, ngó lục bình xào tỏi, hay tham gia các hoạt động làm bánh dân gian, cốm nổ. Sự kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa, kinh nghiệm nuôi cá truyền thống và tư duy du lịch hiện đại không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực, tạo thêm việc làm cho bà con vùng cù lao.

    Cùng sống xanh 169: Tạo nhiều trò chơi trên bè nuôi cá - Ảnh 2.

    Đàn cá nhiều màu sắc tạo điểm nhấn sinh động tại bè nuôi cá ở Cồn Sơn

    Ảnh: Đoàn Linh

     

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