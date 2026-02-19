Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tàu du lịch ở Phú Quốc bốc cháy, trôi dạt gây cháy lan bè cá

Hoàng Trung
Hoàng Trung
19/02/2026 15:24 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu du lịch và lan sang bè cá ở vùng biển An Thới, thuộc đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Ngày 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu du lịch trên vùng biển An Thới.

Tàu du lịch ở Phú Quốc bốc cháy, trôi dạt gây cháy lan bè cá- Ảnh 1.

Hiện trường tàu du lịch bị cháy và trôi dạt gây cháy lan sang bè cá

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tàu du lịch P.V, do ông P.L.V (40 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm chủ sở hữu, đang neo đậu tại khu vực Bãi Đất Đỏ, cách bờ khoảng 500 m (thuộc khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm cháy, trên tàu không có người.

Trong lúc bị cháy, tàu trôi dạt và tấp vào bè cá của ông T.T (56 tuổi, ngụ khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) gây cháy bè cá. Rất may, thời điểm này trên bè cá không có người.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản gần 2 tỉ đồng. Trong đó thiệt hại của tàu du lịch khoảng 1,6 tỉ đồng, thiệt hại bè cá khoảng 300 triệu đồng.

Vụ cháy tàu du lịch và lan sang bè cá đang được cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.


Tin liên quan

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Liên quan vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn (TP.HCM), đơn vị khai thác vận hành cho hay phương tiện đang neo đậu sửa chữa thì xảy ra hỏa hoạn, không có thương vong.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu du lịch cháy tàu du lịch phú quốc mùng 3 tết bè cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận