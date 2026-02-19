Tàu du lịch ở Phú Quốc bốc cháy, trôi dạt gây cháy lan bè cá

Ngày 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu du lịch trên vùng biển An Thới.

Hiện trường tàu du lịch bị cháy và trôi dạt gây cháy lan sang bè cá ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tàu du lịch P.V, do ông P.L.V (40 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm chủ sở hữu, đang neo đậu tại khu vực Bãi Đất Đỏ, cách bờ khoảng 500 m (thuộc khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm cháy, trên tàu không có người.

Trong lúc bị cháy, tàu trôi dạt và tấp vào bè cá của ông T.T (56 tuổi, ngụ khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) gây cháy bè cá. Rất may, thời điểm này trên bè cá không có người.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản gần 2 tỉ đồng. Trong đó thiệt hại của tàu du lịch khoảng 1,6 tỉ đồng, thiệt hại bè cá khoảng 300 triệu đồng.

Vụ cháy tàu du lịch và lan sang bè cá đang được cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.



