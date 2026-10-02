Cùng sống xanh 168: Vì sao hạt chia trồng tại Việt Nam có chất lượng top đầu thế giới?

Hành trình thuần hóa hạt giống "chiến binh" trên đất Bắc

Hạt chia từ lâu đã được mệnh danh là "thực phẩm chiến binh" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Năm 2012, những hạt giống đầu tiên từ Mexico được mang về Việt Nam nghiên cứu. Qua nhiều năm khảo nghiệm và sàng lọc từ hơn 50 giống, các nhà khoa học đã tìm ra giống chia phù hợp nhất với khí hậu, thổ nhưỡng nước ta. Lý do Than Uyên trở thành "thủ phủ" của hạt chia Việt Nam nằm ở điều kiện tự nhiên rất đặc biệt. Nằm gọn giữa vùng lòng chảo được bao bọc bởi núi cao, nơi đây có biên độ nhiệt ngày - đêm chênh lệch lớn, không khí trong lành và nguồn nước tự nhiên tinh khiết. Cây chia vốn là loại cây cực kỳ "đỏng đảnh": chỉ cần không khí ô nhiễm hay nguồn nước không sạch là cây sẽ ngưng phát triển hoặc chết ngay. Sự khắt khe ấy lại chính là lời cam kết tự nhiên nhất cho chất lượng hạt chia thuần khiết, hoàn toàn sạch và đạt tiêu chuẩn organic.

Thu hoạch cây chia non để chế biến các sản phẩm dinh dưỡng từ lá Ảnh: Nhật Minh

Bữa ăn xanh lành mạnh cho cả gia đình

Không chỉ dừng lại ở hạt chia khô quen thuộc, các nhà nghiên cứu Việt Nam còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo khác như bột lá chia non 35 ngày tuổi hay trà túi lọc cây chia 75 ngày tuổi. Cây chia vốn không chứa caffeine hay chất kích thích, cực kỳ lành tính nên phù hợp với nhiều lứa tuổi như trẻ nhỏ ăn dặm hoặc lười ăn rau, chỉ cần khuấy thêm một thìa nhỏ bột lá chia non vào bát cháo nóng là đã bổ sung đầy đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết. Người lớn tuổi, người cần phục hồi sức khỏe. Nhờ nguồn dinh dưỡng thực vật dễ hấp thu, hạt chia giúp bổ sung năng lượng mà không lo dị ứng hay đầy bụng. Dân văn phòng, người bận rộn cần một ly latte lá chia thơm mát pha cùng sữa hạt hay một tách trà chia nóng hằng ngày sẽ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ máu, mỡ gan và ổn định đường huyết. Bằng sự kiên trì của các nhà khoa học cùng bàn tay chăm sóc của bà con nông dân vùng cao, hạt chia Việt Nam không chỉ khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước mà còn tự tin vươn xa ra thế giới. Việc đưa hạt chia vào thực đơn hằng ngày chính là cách đơn giản nhất để bạn chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mỗi ngày.