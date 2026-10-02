Việt Nam tươi đẹp qua ống kính của 'anh Tây'

Cung đường Hồ Chí Minh chạy dài giữa núi rừng, những cánh đồng điện gió nhìn từ trên cao hay tòa nhà Landmark 81 nổi bật giữa TP.HCM… lần lượt xuất hiện trong những đoạn video được Anatolii Kusurko chia sẻ trên mạng xã hội.

Anatolii Kusurko thích ghi lại cảnh sắc Việt Nam trong những chuyến đi ẢNH: NVCC

Có những khung hình đẹp đến mức người xem để lại bình luận hỏi anh có sử dụng AI hay không. Phía sau những đoạn phim ngắn ấy thường là một chuyến đi bằng xe máy cùng nỗ lực tìm góc nhìn đẹp và cả khoảng thời gian chờ ánh sáng, thời tiết phù hợp.

Đi tìm những góc ít người biết

Anatolii Kusurko hiện sống và làm việc tại P.Bình Trưng (TP.HCM). Anh đến Việt Nam lần đầu cách đây khoảng 4 năm. Trước đó, khi còn ở Nga, anh không phải là người thường xuyên đi du lịch và cũng chưa có sở thích quay phim, chụp ảnh như hiện nay. Chuyến đi Vĩnh Hy (Khánh Hòa) đã thay đổi điều đó. "Chuyến du lịch đầu tiên đến Vĩnh Hy thực sự khiến tôi cảm thấy cảnh đẹp và thiên nhiên Việt Nam có điều gì đó rất khác biệt. Từ đó, tôi bắt đầu muốn đi nhiều hơn để khám phá thêm những nơi khác", Anatolii kể.

Cũng từ những chuyến đi, anh bắt đầu cầm máy để lưu lại những nơi mình đã đến. Đầu năm 2025, Anatolii lập kênh mạng xã hội cá nhân, lần lượt đăng những đoạn phim quay ở nhiều tỉnh, thành Việt Nam. Trong phần lớn các chuyến đi, anh có một người bạn Việt đồng hành. Hai người thường chạy xe máy đến những địa điểm đã lên kế hoạch, mỗi chuyến kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. Đến nơi, Anatolii không lập tức lấy máy ra quay. Anh thường đi một vòng tìm vị trí phù hợp. Thiết bị mang theo chủ yếu là máy ảnh, chân máy và flycam, đôi lúc anh sử dụng cả điện thoại.

Cung đường Hồ Chí Minh giữa núi rừng qua ống kính của anh chàng người Nga khiến nhiều người xem trầm trồ ẢNH: NVCC

Anatolii cho biết mình thích tìm đến những nơi chưa quá đông khách du lịch. Với anh, việc quay phim không chỉ để lưu giữ kỷ niệm sau mỗi chuyến đi mà còn là cách giới thiệu những nơi mình đã nhìn thấy. "Những video tôi đăng có thể giúp người nước ngoài biết thêm về Việt Nam, và cũng có thể giúp người Việt khám phá những địa điểm mà họ chưa biết", anh chia sẻ.

Một trong những nơi để lại cho Anatolii nhiều ấn tượng là Quảng Trị, trong đó có địa bàn Quảng Bình cũ. Tại đây, anh dùng flycam ghi lại cung đường Hồ Chí Minh chạy dài giữa núi rừng. Đoạn phim sau khi được đăng lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng và cũng giúp kênh của anh được nhiều người biết đến hơn.

Anh Nguyễn Tiến Đạt (trái) là bạn đồng hành cùng Anatolii trong nhiều chuyến đi suốt 3 năm qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Cuộc sống mới bắt đầu ở Việt Nam

Trước khi đến Việt Nam, Anatolii từng có thời gian dạy học tại Trung Quốc. Sau đó, một người bạn rủ anh sang Việt Nam làm việc. "Anh ấy nói ở đây sẽ có nhiều điều khiến tôi thích thú nên tôi quyết định đến. Hiện tại tôi là giáo viên mầm non", Anatolii kể.

Khi có thời gian rảnh, anh lại chuẩn bị máy ảnh, flycam rồi lên đường. Trung bình mỗi tháng, Anatolii và người bạn Việt Nam có ít nhất một chuyến đi.

Người đồng hành cùng anh trong khoảng 3 năm qua là Nguyễn Tiến Đạt (40 tuổi, TP.HCM). Cùng sở thích xê dịch, hai người dần trở thành bạn thân. "Anatolii rất tỉ mỉ khi quay những đoạn phim về cảnh đẹp. Có những nơi quen thuộc với mình nhưng qua góc nhìn của cậu ấy lại có một cảm giác khác. Khi đi đến đâu, Anatolii cũng chú ý giữ gìn cảnh quan, không làm ảnh hưởng môi trường", anh Đạt kể.

Anatolii hiện sống, làm việc tại TP.HCM và dành thời gian rảnh khám phá nhiều vùng đất ở Việt Nam ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ cảnh đẹp, những con người Anatolii gặp trên đường cũng trở thành một phần trong ký ức của anh về Việt Nam. Trong một chuyến đi, anh từng bị thất lạc túi đựng máy ảnh. Một người dân biết chuyện đã giúp đăng thông tin tìm đồ lên mạng xã hội. Sau đó Anatolii nhận được tin chiếc túi đang được một gia đình giữ cẩn thận chờ người đến nhận.

Những hình ảnh ghi lại trên đường cũng thường được Anatolii gửi về Nga cho gia đình xem. Mẹ anh bày tỏ rất thích cảnh đẹp, con người Việt Nam và mong một ngày nào đó có thể đến ngắm nhìn, trải nghiệm trực tiếp.