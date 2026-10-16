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    Cùng sống xanh 170: Đánh thức tiềm năng dược liệu Việt từ mô hình giáo dục trải nghiệm

    Cùng sống xanh 170: Đánh thức tiềm năng dược liệu Việt từ mô hình giáo dục trải nghiệm

    Minh Thùy
    Minh Thùy
    Nhận thấy nhu cầu giúp cho sinh viên học sinh tìm hiểu nghiên cứu về cây dược liệu đang là xu hướng, chị Bá Thị Nguyệt Thu đã nghỉ công việc của mình để đầu tư vào tạo dựng một trang trại dược liệu như là một trạm học liệu giúp sinh viên học sinh có nơi tìm hiểu về kiến thức y học cổ truyền.

    Hướng đi mới cho thảo dược và mô hình trải nghiệm thực tế

    Hợp tác xã Hà Nội Xanh cùng các đối tác đã và đang triển khai mô hình trang trại dược liệu kết hợp du lịch trải nghiệm, nghiên cứu ứng dụng. Với quỹ đất rộng lớn cùng hàng trăm loài cây dược liệu quý—từ những cây quen thuộc đến các giống cây có thâm niên hàng chục năm—mô hình không chỉ giúp bảo tồn nguồn gen quý mà còn tạo ra không gian kết nối thực tế.

    Tại đây, mỗi cây trồng đều được số hóa thông tin qua mã QR, giúp du khách và học viên dễ dàng tra cứu công dụng, đặc tính sinh học theo các bộ sách dược điển. Việc xây dựng một chuỗi tuần hoàn khép kín—từ khâu canh tác đạt chuẩn, đất sạch, chăm sóc tự nhiên cho đến khâu chế biến sâu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế—chính là chìa khóa để nâng cao giá trị thương mại và khẳng định uy tín của nông sản Việt trên thị trường trong và ngoài nước.

    Cùng sống xanh 170: Đánh thức tiềm năng dược liệu Việt - Ảnh 1.

    Vườn bảo tồn hơn 300 loại cây dược liệu, nơi đưa kiến thức từ trang sách vào trải nghiệm thực tế

    Ảnh: Công Việt

    Đưa bài học từ trang sách ra không gian thực hành

    Bên cạnh giá trị kinh tế, mô hình trải nghiệm vườn dược liệu còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thay vì chỉ học lý thuyết qua sách vở hay tài liệu lưu trữ, học sinh, sinh viên—đặc biệt là sinh viên ngành Dược—có cơ hội "tận mắt thấy, tay được sờ" và lắng nghe sự chỉ dẫn trực tiếp từ các chuyên gia.

    Không gian giáo dục ngoài trời này không chỉ tạo ra một sân chơi ngoại khóa bổ ích mà còn kết hợp hài hòa giữa học tập và chăm sóc sức khỏe chủ động. Những trải nghiệm thực tế như tự tay hái lá trà Ô Long, kết hợp với lá nếp thơm để nấu một ly trà thanh mát ngay tại chỗ giúp người tham gia cảm nhận rõ nét giá trị chữa lành của thảo dược. Qua đó, mô hình lan tỏa tình yêu thiên nhiên, khơi gợi lòng tự hào về nguồn tài nguyên bản địa và mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho du lịch sức khỏe trong tương lai.

    Cùng sống xanh 170: Đánh thức tiềm năng dược liệu Việt - Ảnh 2.

    Không gian trưng bày dược liệu của HTX Hà Nội Xanh giúp người tham quan tìm hiểu sự phong phú của cây thuốc Việt

    Ảnh: Công Việt

     

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