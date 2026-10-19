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    Huế thưởng 150 triệu đồng cho nam sinh đoạt huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân

    Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên lý 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, được UBND thành phố Huế khen thưởng sau khi đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani.

    Sáng 19.10, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, UBND thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên (học sinh lớp 12 chuyên lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) sau khi đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

    Tham dự buổi lễ có ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế; lãnh đạo Sở GĐ-ĐT, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc học Huế cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

    Trao thưởng 150 triệu đồng cho nam sinh đạt huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế - Ảnh 1.

    Lãnh đạo UBND thành phố Huế, Sở GD-ĐT và Trường THPT chuyên Quốc học Huế trao thưởng cho em Tăng Hạo Nhiên

    ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

    Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Huế và ngành GD-ĐT đã tuyên dương, tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên; đồng thời trao thưởng 150 triệu đồng, theo căn cứ theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND đối với học sinh đoạt huy chương bạc tại kỳ thi quốc tế.

    Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở kỳ thi này, cả 4 học sinh thuộc đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với kết quả trên, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

    Tăng Hạo Nhiên là 1 trong 4 học sinh được Bộ GD-ĐT lựa chọn tham dự kỳ thi từ các học sinh lớp 11 (năm học 2025 - 2026) dựa trên kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp tại kỳ thi chọn đội tuyển Olympic vật lý quốc tế năm 2026. Công tác tập huấn và tổ chức đoàn học sinh dự thi do Trường đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, theo nhiệm vụ của Bộ GD-ĐT đã giao.

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