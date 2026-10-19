Huế thưởng 150 triệu đồng cho nam sinh đoạt huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế

Sáng 19.10, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, UBND thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên (học sinh lớp 12 chuyên lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) sau khi đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026
Tham dự buổi lễ có ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế; lãnh đạo Sở GĐ-ĐT, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc học Huế cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Huế và ngành GD-ĐT đã tuyên dương, tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên; đồng thời trao thưởng 150 triệu đồng
Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ
Tăng Hạo Nhiên là 1 trong 4 học sinh được Bộ GD-ĐT lựa chọn tham dự kỳ thi từ các học sinh lớp 11 (năm học 2025 - 2026) dựa trên kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp tại kỳ thi chọn đội tuyển Olympic vật lý quốc tế năm 2026
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