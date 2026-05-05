Huế: Tìm thấy thi thể người đàn ông tại cửa biển sau 2 ngày mất tích

Ngày 5.5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thành phố Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống vùng nước sâu và mất tích trước đó .

Vị trí phát hiện thi thể cách chân cầu khoảng 50 m về phía bờ kè phía bắc .

Người tử vong được xác định là ông L.T (47 tuổi), không có việc làm và nơi ở ổn định, gần đây ở cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, thành phố Huế .

Nhiều người theo dõi diễn biến tìm kiếm nạn nhân ẢNH: B.T

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 3.5, ông T. trèo qua lan can cầu vượt cửa biển Thuận An rồi nhảy xuống nước. Một người dân phát hiện, tuy nhiên sự việc diễn biến quá nhanh nên không kịp ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy cùng đôi giày và quần dài do nạn nhân để lại trên cầu . Thời điểm này, cầu vượt cửa biển Thuận An mới thông xe 5 ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng công an, biên phòng, cảng vụ và đội cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm . Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng tàu thuyền, ca nô và thiết bị lặn chuyên dụng đã được huy động để rà soát khu vực cửa biển .

Do ảnh hưởng của mưa lớn và sóng mạnh trong đêm 3.5 và ngày 4.5, công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại, đến hôm nay 5.5, thi thể ông T. mới được tìm thấy .

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự .