Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế: Tìm thấy thi thể người đàn ông tại cửa biển sau 2 ngày mất tích

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/05/2026 14:51 GMT+7

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng chức năng thành phố Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu vượt cửa biển Thuận An.

Ngày 5.5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thành phố Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống vùng nước sâu và mất tích trước đó.

Vị trí phát hiện thi thể cách chân cầu khoảng 50 m về phía bờ kè phía bắc

Người tử vong được xác định là ông L.T (47 tuổi), không có việc làm và nơi ở ổn định, gần đây ở cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, thành phố Huế.

Huế: Tìm thấy thi thể người đàn ông tại cửa biển sau 2 ngày mất tích- Ảnh 1.

Nhiều người theo dõi diễn biến tìm kiếm nạn nhân

ẢNH: B.T

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 3.5, ông T. trèo qua lan can cầu vượt cửa biển Thuận An rồi nhảy xuống nước. Một người dân phát hiện, tuy nhiên sự việc diễn biến quá nhanh nên không kịp ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy cùng đôi giày và quần dài do nạn nhân để lại trên cầu. Thời điểm này, cầu vượt cửa biển Thuận An mới thông xe 5 ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng công an, biên phòng, cảng vụ và đội cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng tàu thuyền, ca nô và thiết bị lặn chuyên dụng đã được huy động để rà soát khu vực cửa biển.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và sóng mạnh trong đêm 3.5 và ngày 4.5, công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại, đến hôm nay 5.5, thi thể ông T. mới được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Tin liên quan

Tìm thấy cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi núi lúc 1 giờ sáng

Tìm thấy cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi núi lúc 1 giờ sáng

Trong lúc qua nhà hàng xóm chơi, nghe tiếng chó sủa, cháu bé 5 tuổi ở Huế đã chạy lên khu vực đồi núi gần đó, đi lạc đến hơn 1 sáng thì được lực lượng chức năng tìm thấy.

Khám phá thêm chủ đề

tìm thấy nhảy cầu Cửa biển Thuận An Huế cầu vượt cửa biển Thuận An người đàn ông nhảy cầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận