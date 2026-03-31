'Hung thần' xe đầu kéo trên những cung đường vùng cao Huế

Ngày 30.3, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã A Lưới 1 (thành phố Huế), cho biết vấn nạn xe đầu kéo chở than, lâm sản lưu thông gây mất an toàn trên đường Hồ Chí Minh vẫn đang rất nhức nhối.

Hiểm họa từ những "hung thần"

Ghi nhận tại xã A Lưới 1, nơi có khoảng 30 km tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, tình trạng xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở than và lâm sản lưu thông dày đặc đang gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Là tuyến huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối Việt Nam và Lào, mỗi ngày cung đường này có lượng "khủng" phương tiện cỡ lớn lưu thông, trước khi dẫn về quốc lộ 49 để kết nối với vùng đồng bằng.

Xe đầu kéo tông vào tường rào và nhà bảo vệ của Trường mầm non Hồng Vân tại xã A Lưới 1 vào chiều ngày 29.3 ẢNH: HỌA MY

Việc mật độ phương tiện dày đặc đã gây ra hàng loạt vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Điển hình, gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29.3, khi một chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái, lao thẳng vào cổng Trường mầm non Hồng Vân tại xã A Lưới 1. Hình ảnh phương tiện hạng nặng chồm vào ngay trước cổng trường khiến dư luận địa phương hết sức bàng hoàng, bởi nếu sự việc không xảy ra vào ngày nghỉ chủ nhật, khi có sự hiện diện của hàng chục học sinh và phụ huynh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Trước đó không lâu, vào sáng 27.3, cũng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phương này, xe đầu kéo lưu thông từ hướng cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về thành phố Huế đã va chạm với xe máy, khiến một nam sinh cấp 3 bị chấn thương nặng vùng đầu. Hai vụ việc liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 2 ngày đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Xe đầu kéo nối đuôi trên đường Hồ Chí Minh đi qua trung tâm thị trấn A Lưới cũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nỗi lo sợ không chỉ dừng lại ở đường Hồ Chí Minh mà còn diễn biến phức tạp trên tuyến quốc lộ 49 – trục giao thông chính nối các xã miền núi về trung tâm thành phố Huế và quốc lộ 1.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày cuối tháng 3.2026 cho thấy, là tuyến đường duy nhất dẫn về đồng bằng vì vậy hàng ngày có một lượng lớn phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe máy, xe ô tô cỡ nhỏ. Khi gặp các hàng xe dài chiếm gần hết mặt đường, buộc người dân phải nép sát vào hộ lan để di chuyển.

Đặc biệt tại các đoạn đường cong, khúc cua hẹp qua đèo Tà Lương, đèo A Co, người tham gia giao thông thường xuyên phải dừng lại, thậm chí lùi xe để tìm khoảng trống an toàn trước các đoàn xe tải nặng. Với đặc thù mặt đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 8 - 9 m, kết hợp địa hình đèo dốc gắt, đã xảy ra nhiều trường hợp người đi xe máy bị trượt ngã hoặc bị kẹp vào bánh xe đầu kéo dù đã cố gắng áp sát lề đường. Tình trạng xe đầu kéo chèn ép, trượt bánh khi xuống dốc được người dân ghi lại qua nhiều clip, gây xôn xao dư luận trên các trang mạng xã hội.

Khoảnh khắc trong đoạn clip xe đầu kéo trượt bánh khi đang đổ đèo trên quốc lộ 49, khiến người xem thót tim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Giải pháp đảm bảo tính mạng cho người dân

Theo thống kế, trong năm 2025, trên tuyến quốc lộ 49 xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông thì có tới 9 vụ liên quan đến xe đầu kéo, chiếm tỷ lệ gần 41%. Trước diễn biến phức tạp, trước đó ngành chức năng thành phố Huế hiện đã áp dụng quy định cấm xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 49 vào các khung giờ cao điểm (5 – 7 giờ, 11 – 14 giờ và 17 – 19 giờ).

Tuy nhiên, vào các khung giờ cho phép còn lại, các đoàn xe rơ moóc vẫn nối đuôi nhau di chuyển với mật độ lớn. Bước sang năm 2026, tình hình không có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ trong tháng 1, toàn bộ 5 vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này đều liên quan đến loại phương tiện nêu trên.

Mật độ xe đầu kéo lưu thông dày đặc trên quốc lộ 49 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh nguy cơ tai nạn, người dân địa phương còn phải đối mặt với tình trạng khói bụi, tiếng ồn và sự xuống cấp nhanh chóng của hạ tầng giao thông do xe tải nặng lưu thông liên tục.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã A Lưới 1 cho biết thêm, vấn đề này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp bảo đảm an toàn.

Để giải quyết những bất cập này, mới đây Sở Xây dựng thành phố Huế cũng đã đề xuất 3 phương án điều tiết: cấm xe sơ mi rơ moóc và xe đầu kéo rơ moóc hướng từ A Lưới đi Bình Điền từ 5 - 19 giờ; hướng ngược lại từ Bình Điền đi A Lưới cấm từ 19 - 23 giờ; cấm các loại xe nêu trên lưu thông theo cả 2 hướng; cấm xe sơ mi rơ moóc và xe đầu kéo rơ moóc lưu thông cả 2 hướng trong khung giờ từ 5 - 19 giờ.

2 xe đầu kéo đối đầu trên quốc lộ 49 đã chiếm hết mặt đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi họp báo thường kỳ, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết thành phố sẽ triển khai thí điểm phương án cấm xe sơ mi rơ moóc và xe đầu kéo chạy ban ngày trên quốc lộ 49, chỉ cho phép di chuyển vào ban đêm.

Đồng thời, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ tải trọng và tốc độ, đặc biệt yêu cầu phương tiện không vượt quá 40km/giờ tại các đoạn cua gấp, đèo dốc. Sau thời gian thực hiện thí điểm trong vòng 1 tháng, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh giá, theo dõi để đưa ra các phương án quản lý phù hợp và lâu dài, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên tuyến đường huyết mạch này.

Trong khi chờ đợi các phương án từ các ngành chức năng, nhiều người dân A Lưới vẫn đang hằng ngày đối mặt với nỗi bất an thường trực mỗi khi bước chân ra đường. Họ mong muốn chính quyền sớm có những biện pháp căn cơ, quyết liệt hơn để trả lại sự bình yên cho những cung đường huyết mạch, đảm bảo an toàn cho cộng đồng trước hiểm họa từ các đoàn xe tải nặng.