Hưng Yên: Bắt nhóm nghi phạm trả công người lao động bằng ma túy

Ba nghi phạm bị tạm giữ gồm: Hoàng Mạnh Toản (34 tuổi), Lưu Hà Tuyên (45 tuổi, cùng trú Yên Bái) và Phạm Văn Chung (36 tuổi, hộ khẩu thường trú H.Thường Xuân, Thanh Hóa). Cả 3 nghi phạm hiện cùng ở tại H.Văn Giang, Hưng Yên.

Phạm Văn Trung tại cơ quan điều tra CACC

Hồ sơ công an thể hiện, khoảng 11 giờ 30 ngày 7.5, tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, H.Văn Giang, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ bắt quả tang Lò Văn Hồng (29 tuổi, hộ khẩu thường trú Sơn La) tàng trữ 0,326 gr heroin.



Hồng khai nhận số ma túy trên được 2 người là Toản và Chung trả công lao động.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Mạnh Toản, Phạm Văn Chung và Lưu Hà Tuyên.

Quá trình thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ của Phạm Văn Chung 0,529 gr heroin và của Lưu Hà Tuyên 15,880 gr heroin. Theo tài liệu điều tra, Toản, Chung, Tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy. Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.