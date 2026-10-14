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    Hưng Yên: Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần may Hưng Long II

    Trần Cường
    Trần Cường
    Ông Đỗ Viễn Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần may Hưng Long II, và kế toán công ty này vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi buôn lậu.

    Ngày 14.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Viễn Phương (56 tuổi, trú P.Phố Hiến, Hưng Yên) và bà Nguyễn Thị Biển (39 tuổi, trú xã Tiên Hoa, Hưng Yên) về tội buôn lậu, quy định tại khoản 3 điều 188 bộ luật Hình sự.

    Theo cảnh sát, ông Phương là Tổng giám đốc Công ty cổ phần may Hưng Long II, còn bà Biển là Kế toán trưởng của doanh nghiệp này. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 2 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

    Hưng Yên: Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần may Hưng Long II- Ảnh 1.

    Bị can Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bước đầu, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, giai đoạn từ năm 2018 - 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II (địa chỉ thôn Cao Xá, P.Sơn Nam, Hưng Yên) phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông.

    Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan.

    Cảnh sát xác định tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hơn 774 triệu đồng.

    PC03 Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan này khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp cần rà soát nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của các hàng hóa và tuyệt đối tuân thủ quy trình khai báo hải quan đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu.

    Đối với người tiêu dùng, kinh doanh, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên lưu ý cần lựa chọn mua hàng, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

    Chủ động tố giác khi phát hiện các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

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