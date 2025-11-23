Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 6,8 tỉ đồng từ dự án chưa được giao đất

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/11/2025 11:16 GMT+7

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cũng nêu rõ không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất, nhưng một doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn phân lô bán để chiếm đoạt hơn 6,8 tỉ đồng.

Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Hùng (68 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh), để điều tra về việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 28.6.2018, Công ty Phong Hải Thịnh được UBND tỉnh Quảng Nam cũ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2 ở P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) với tiến độ đến hết quý 2 năm 2020. Đến nay, dự án chưa được gia hạn tiến độ; công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bắt tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 6,8 tỉ đồng từ dự án chưa được giao đất- Ảnh 1.

Đinh Văn Hùng bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng

ẢNH: C.X

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nêu rõ không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất, nhưng tháng 3.2022, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án cho ông N.D.T và ông D.Đ.C với tổng giá trị hơn 13,6 tỉ đồng, đã thu của 2 bị hại số tiền hơn 6,8 tỉ đồng.

Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng thực tế lại dùng cho mục đích cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho ông T. và ông C.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo những cá nhân nào đã ký hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh liên hệ cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) qua số điện thoại 0355.912.606, gặp điều tra viên Trần Văn Mong.

