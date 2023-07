Hưng Yên: Khởi tố nữ bị can mua 3 chỉ vàng với giá hơn 16.000 đồng

Ngày 18.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động (Hưng Yên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hằng (24 tuổi, trú xã Dị Nậu, H.Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 'nữ quái' này thực hiện.

Trước đó, Công an H.Kim Động nhận được trình báo của ông Trần Văn T. (65 tuổi, trú TT.Lương Bằng, H.Kim Động), chủ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn H.Kim Động, về việc bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 3 chỉ vàng trị giá 16.650.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Hằng là nghi can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng của ông T.

Nguyễn Thu Hằng tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi đến các cửa hàng vàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng 12 giờ ngày 1.7, 'nữ quái' thuê xe ôm đi theo QL39 từ H.Yên Mỹ đến H.Kim Động để quan sát các cửa hàng vàng.

Đến cửa hàng của ông T., thấy ông có tuổi nên Hằng vào hỏi mua 3 chỉ vàng với giá 16.650.000 đồng. Hằng xin số tài khoản của ông T., sau đó cố ý chuyển số tiền 16.650 đồng vào tài khoản của ông T. rồi cầm 3 chỉ vàng bắt xe ôm mang số vàng trên đi tiêu thụ.

Tang vật của vụ án được công an thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Hằng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại một số cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động đã thu giữ số vàng Hằng lừa đảo chiếm đoạt của ông T. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự H.Kim Động đã kết luận số vàng trên có giá trị là 16.650.000 đồng.

Công an H.Kim Động đề nghị người dân là bị hại hoặc có liên quan, biết các thông tin về vụ án, đến Đội điều tra tổng hợp Công an H.Kim Động trình báo, để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.