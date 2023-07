Bình Dương: Bắt giữ 'nữ quái' chuyên phân phối ma túy cho các quán bar, karaoke

Ngày 11.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp Công an TP.Thuận An và Công an TP.Dĩ An triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do 1 'nữ quái' cầm đầu, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại.

Tang vật công an thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, lực lượng công an phát hiện Đỗ Thị Huyên (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cầm đầu đường dây phân phối ma túy số lượng lớn cho các quán bar, karaoke… trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An.

Ngày 10.7, trinh sát của 3 đơn vị trên đã bất ngờ đột kích vào căn nhà tại KP.Chiêu Liêu (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) và bắt quả tang Huyên đang bán ma túy cho Đinh Đức Liêm (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Đỗ Thị Huyên khi bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét nơi ở của 2 người này, cơ quan công an thu giữ tổng cộng hơn 1 kg ma túy đá, 65 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật có liên quan. Được biết, Huyên và Liêm đã từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc liên quan đến 'nữ quái' chuyên phân phối ma túy cho các quán bar, karaoke đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ.