Hưng Yên: Mạnh tay kiểm tra, xử lý phương tiện quá tải trọng

Ngày 8.6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, từ 20 giờ ngày 2.6, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang thành lập 6 tổ công tác làm nhiệm vụ 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát, xử lý triệt để tình trạng các phương tiện chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng ngay từ đầu nguồn bến bãi trên tuyến đê sông Hồng.

Trong ngày 7.6, đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp đi kiểm tra công tác xử lý các phương tiện quá tải trọng, cơi nới thành thùng CACC

Các tổ công tác đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 217 phương tiện có dấu hiệu cơi thủy lực.

Sau 5 ngày ra quân của các tổ công tác, đã có 114 phương tiện tự giác tháo cơi thủy lực về nguyên bản. Các phương tiện còn lại hiện đang dừng hoạt động và tiến hành cắt hạ thành thùng chở hàng cơi nới. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát cắt hạ cơi, tổ công tác đã đấu tranh, làm rõ đối với các cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống cơi thủy lực.

Tại buổi kiểm tra, đại tá Nguyễn Thanh Trường yêu cầu các đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng khi tham gia giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông.