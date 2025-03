Hưng Yên tăng cường hơn 400 công an cấp huyện về cấp xã

Kết thúc hoạt động 10 công an cấp huyện

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ 1.3, cơ quan này đã hoàn thành tinh gọn, vận hành mô hình bộ máy mới giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện.



Cụ thể, Công an tỉnh Hưng Yên đã kết thúc hoạt động đối với 10 công an cấp huyện và 70 đơn vị cấp đội trực thuộc công an cấp huyện. Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Hưng Yên từ ngày 1.3 gồm 26 đơn vị cấp phòng, 139 đơn vị công an cấp xã. Đồng thời đã tiếp nhận thêm 4 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Sở LĐ-TB-XH, Sở Tư pháp, Sở GTVT và Sở TT-TT.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định điều động, bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng ẢNH: PHƯƠNG NHUNG

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, cơ quan này đã bố trí, sắp xếp lại cán bộ theo hướng phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường về công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, phức tạp về an ninh trật tự, xa trung tâm.

Cụ thể, 56 lãnh đạo cấp huyện được điều động nhận công tác tại các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh; tăng cường 436 cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác về các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và 427 cán bộ về công an cấp xã.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có hơn 1.400 cán bộ chiến sĩ công tác tại 139 công an cấp xã, trung bình mỗi công an xã đang có 11 nhân sự gồm cả lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ.

Không để ngắt quãng, gián đoạn công việc

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị thủ trưởng các phòng, công an cấp xã sớm ổn định tổ chức, quán triệt, triển khai đầy đủ đến từng cán bộ, chiến sĩ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị theo mô hình tổ chức mới.

Cạnh đó, các phòng nghiệp vụ theo hệ lực lượng cần rà soát, hoàn thiện ngay để ban hành các quy chế, quy trình, quy định, phân công, phân cấp theo mô hình mới; phân công từng lãnh đạo, chỉ huy, trinh sát phụ trách địa bàn xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực, đảm bảo mọi hoạt động được liên thông, thống nhất, không để gián đoạn, ngắt quãng, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo các đơn vị thông báo rộng rãi các thủ tục hành chính chuyển từ công an cấp huyện về xã và về tỉnh, các thủ tục hành chính mới tiếp nhận từ các sở, ngành để nhân dân biết và thực hiện.