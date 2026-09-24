Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ 28.9, người thuộc diện được hưởng lương hưu, tiền hỗ trợ và các chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Hướng dẫn 5 bước đăng ký nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID ẢNH: THU HẰNG

Nhằm hỗ trợ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH dễ dàng thực hiện thủ tục nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, các cơ quan chức năng đã triển khai tính năng liên kết tài khoản an sinh xã hội ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Người dân có thể đăng ký hoàn toàn trực tuyến qua 5 bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của mình.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" và nhập mã passcode để xác thực an toàn.

Bước 3: Lựa chọn ngân hàng muốn liên kết để nhận lương hưu, sau đó điền chính xác số tài khoản ngân hàng của mình.

Lựa chọn ngân hàng muốn liên kết để nhận lương hưu ẢNH: THU HẰNG

Bước 4: Tích chọn vào ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ..." ở cuối màn hình và nhấn nút "Tiếp tục".

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" để hệ thống ghi nhận và xác nhận việc đăng ký tài khoản an sinh xã hội thành công.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý dữ liệu để thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký trong các kỳ chi trả tiếp theo.

Việc đăng ký qua VNeID giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và chính xác trong quá trình thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

BHXH Việt Nam lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Mỗi người chỉ được tích một trong 3 loại tài khoản: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản này phải chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Quy định này nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ nhầm lẫn hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không đồng nghĩa người dân bắt buộc phải chuyển sang phương thức này.

Theo BHXH Việt Nam, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Điều này giúp những người chưa có điều kiện sử dụng phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID vẫn được nhận đầy đủ chế độ theo quy định.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được BHXH Việt Nam xác định là một bước trong quá trình số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội, hướng tới phương thức chuyển tiền thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi của những người chưa sử dụng phương thức này.

Như vậy, từ tháng 10 tới, người thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận tiền qua VNeID.