Không được ký thay, nhận hộ lương hưu, trợ cấp

BHXH Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) chấn chỉnh việc chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng.

Theo BHXH Việt Nam, tại một số địa phương, việc kiểm soát ủy quyền chưa chặt chẽ; chưa lưu đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc chưa đối chiếu đầy đủ thông tin trước khi chi trả.

BHXH kiểm soát chặt trả lương hưu bằng tiền mặt ẢNH: T.N

Đáng chú ý, còn trường hợp nhân viên chi trả kết hợp bán hàng, thu nợ, ký nhận thay người hưởng; việc cập nhật biến động người hưởng tại một số nơi chưa kịp thời.

BHXH Việt Nam yêu cầu khi trả tiền mặt, nhân viên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin ủy quyền, đối chiếu hình ảnh và chữ ký của người hưởng hoặc người được ủy quyền. Không được trả tiền cho người nhận thay nếu không có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đã hết hạn; nhân viên chi trả không được ký thay, nhận hộ.

Nhân viên bưu điện cũng không được khấu trừ trực tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp để thu hồi các khoản vay, nợ ngân hàng; không được lôi kéo, ép buộc người hưởng sử dụng các dịch vụ khác.

Nếu thực hiện không đúng hợp đồng dẫn đến chi trả sai, đơn vị bưu điện phải bồi hoàn số tiền chi sai và tiền lãi phát sinh cho cơ quan BHXH trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi phát hiện.

Gần 1 triệu người chưa khớp thông tin CCCD

Theo BHXH Việt Nam, năm 2025, cả nước có 12.449 trường hợp phải thu hồi tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm.

Đến tháng 8.2026, còn 947.989 người hưởng có thông tin chưa khớp với căn cước công dân hoặc chưa cập nhật số căn cước.

Cơ quan bưu điện được yêu cầu tiếp tục rà soát thông tin người hưởng, đặc biệt với người cao tuổi, người ủy quyền nhận thay trong thời gian dài, người nhiều tháng chưa nhận tiền hoặc không có mặt tại nơi cư trú.

Việc kiểm tra trực tiếp tại nơi cư trú phải thực hiện ít nhất một lần mỗi năm, lưu ý người trên 80 tuổi, người ốm đau không có khả năng đi lại và người mất năng lực hành vi dân sự.

Với người đang định cư ở nước ngoài, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, bưu điện phải phối hợp xác minh thông tin hằng năm hoặc khi có nghi ngờ.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tăng kiểm tra hoạt động chi trả của bưu điện nhằm hạn chế tình trạng chi sai chế độ.