Thời sự

Hướng dẫn mới xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức

Thu Hằng
Thu Hằng
11/01/2026 11:29 GMT+7

Từ ngày 1.3, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được quy định cụ thể, trong đó làm rõ nguyên tắc xếp lương, xét nâng bậc và bảo lưu hệ số.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2026 hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Hướng dẫn mới xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức - Ảnh 1.

Quy định xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức có hiệu lực từ 1.3

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3, nhằm cụ thể hóa quy định tại điều 20 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; bảo đảm việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức được thực hiện thống nhất, phù hợp với quá trình công tác, mức lương đã hưởng trước đây và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Về nguyên tắc xếp lương, Bộ Nội vụ nêu rõ căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Trường hợp thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nhưng không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm thì không được tính làm căn cứ xếp lương.

Xếp ngang bậc lương khi ngạch mới có cùng hệ số

Thông tư quy định rõ việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc, trong đó đặc biệt lưu ý đến các trường hợp đã được xếp lương theo các bảng lương đối với cán bộ, công chức trước khi được tuyển dụng.

Cụ thể, đối với trường hợp người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức có cùng hệ số bậc lương với hệ số bậc lương đang hưởng, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc xếp ngang bậc lương và giữ nguyên tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng. 

Thời điểm hưởng lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương.

Đối với vị trí việc làm xếp ngạch có hệ số bậc lương khác với hệ số bậc lương đã hưởng, nếu người được tuyển dụng chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ căn cứ vào hệ số lương đã hưởng để xếp hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) của ngạch công chức được xếp.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau trong trường hợp này được xác định cụ thể. Theo đó, nếu được xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất và mức chênh lệch giữa hệ số lương mới so với hệ số lương cũ bằng hoặc lớn hơn mức chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc liền kề ở ngạch cũ thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương. 

Trường hợp mức chênh lệch nhỏ hơn thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Đối với trường hợp xếp vào hệ số lương thấp hơn gần nhất thì được tính kể từ ngày xếp lương hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Xếp lương đối với người có phụ cấp thâm niên vượt khung

Đáng chú ý, thông tư cũng quy định rõ với trường hợp công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) ngạch được xếp. Thời gian hưởng lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương.

Còn trường hợp có hệ số lương đã hưởng hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức được xếp, người được tuyển dụng sẽ được xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm tổng hệ số lương không thấp hơn mức đang hưởng trước đó.

Hệ số chênh lệch bảo lưu (được tính tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy) được hưởng trong suốt thời gian giữ ngạch công chức này.

Trong trường hợp công chức sau đó được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức cao hơn theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, hệ số chênh lệch bảo lưu sẽ được cộng vào hệ số lương đang hưởng để xếp lương ở ngạch mới và chấm dứt hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ thời điểm xếp lương theo vị trí việc làm mới.

Việc xếp lương đối với công chức cấp xã được thực hiện thống nhất theo chế độ tiền lương chung áp dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ.

