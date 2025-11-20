Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hướng dẫn sinh tồn cho người dân mắc kẹt trong lũ dữ
Video Thời sự

Hướng dẫn sinh tồn cho người dân mắc kẹt trong lũ dữ

Nguyễn Duyên - Công Khởi
20/11/2025 19:02 GMT+7

Người thân đang mắc kẹt trong lũ. Hãy hướng dẫn họ giữ vị trí cao, bám vật nổi, giữ ấm cơ thể, tiết kiệm pin điện thoại và liên lạc ngay với đường dây nóng tại địa phương hoặc tổng đài 112 và 114 để chờ cứu hộ.

Trước tình hình nước đang bao vây nhiều khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, lực lượng chức năng, các đội cứu nạn, cứu hộ địa phương vẫn đang hoạt động hết công suất, liên tục di chuyển vào các điểm sạt lở, ngập sâu để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng thực tế, vẫn còn không ít trường hợp bị mắc kẹt. Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh nước xiết, nhiều người liên tục kêu cứu nhờ cộng đồng tìm cách hỗ trợ. Đặc biệt, rất nhiều người thân ở ngoài vùng lũ vẫn liên lạc được với gia đình mình trong tâm lũ… và liên tiếp đăng tải lời cầu cứu, mong lực lượng cứu hộ sớm tiếp cận.

Lực lượng công an, quân đội vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách đưa xuồng máy, ca nô, thiết bị chuyên dụng tiếp cận từng hộ dân bị cô lập. Tuy nhiên, do hàng trăm điểm ngập sâu cùng lúc, nhiều khu vực nước chảy xiết, phương tiện không thể tiếp cận ngay. Trong tình huống này, những người đang kẹt trong lũ, hoặc người nhà đang liên lạc được với họ, rất cần nắm những kỹ năng sinh tồn cơ bản để hướng dẫn giữ an toàn tạm thời, chờ lực lượng cứu hộ. Về vấn đề này, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy & CNCH, PC07, Công an TP.HCM, đã chia sẻ những lưu ý quan trọng, bên cạnh việc cần liên hệ khẩn cấp với công an xã/ phường địa phương.

Hướng dẫn sinh tồn cho người dân mắc kẹt trong lũ dữ- Ảnh 1.

Cư dân mạng liên tục kêu cứu vì mực nước tăng lên quá nhanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 20.11, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nước trên các sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập sâu, quét và sạt lở đất còn tiếp diễn trong 24 đến 48 giờ tới. Đây là nguyên nhân khiến nhiều điểm ngập vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường thủy hoặc đường bộ.

Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực từng phút để tiếp cận người dân, việc giữ bình tĩnh, ở vị trí cao, tiết kiệm pin điện thoại, tận dụng vật nổi và tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan chức năng sẽ giúp tăng cơ hội an toàn cho những người đang mắc kẹt.

Mọi thông tin cầu cứu nên gửi kèm vị trí, mô tả dấu mốc nhận diện và liên tục cập nhật, để lực lượng chức năng có thể tiếp cận nhanh nhất khi điều kiện cho phép

Tin liên quan

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Nước từ thượng nguồn sông Đa Nhim đổ về đã cuốn trôi cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia (Lâm Đồng).

[FLYCAM] Ngập lụt ở Khánh Hòa: Nước chảy xiết, quân đội gấp rút cứu hộ suốt đêm ngày

Khám phá thêm chủ đề

kĩ năng sinh tồn lũ lũ Đắk Lắk Lũ Gia Lai lũ khánh hòa đường dây nóng cứu hộ lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận