Hướng dẫn sinh tồn cho người dân mắc kẹt trong lũ dữ

Trước tình hình nước lũ đang bao vây nhiều khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, lực lượng chức năng, các đội cứu nạn, cứu hộ địa phương vẫn đang hoạt động hết công suất, liên tục di chuyển vào các điểm sạt lở, ngập sâu để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng thực tế, vẫn còn không ít trường hợp bị mắc kẹt. Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh nước xiết, nhiều người liên tục kêu cứu nhờ cộng đồng tìm cách hỗ trợ. Đặc biệt, rất nhiều người thân ở ngoài vùng lũ vẫn liên lạc được với gia đình mình trong tâm lũ… và liên tiếp đăng tải lời cầu cứu, mong lực lượng cứu hộ sớm tiếp cận.

Lực lượng công an, quân đội vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách đưa xuồng máy, ca nô, thiết bị chuyên dụng tiếp cận từng hộ dân bị cô lập. Tuy nhiên, do hàng trăm điểm ngập sâu cùng lúc, nhiều khu vực nước chảy xiết, phương tiện không thể tiếp cận ngay. Trong tình huống này, những người đang kẹt trong lũ, hoặc người nhà đang liên lạc được với họ, rất cần nắm những kỹ năng sinh tồn cơ bản để hướng dẫn giữ an toàn tạm thời, chờ lực lượng cứu hộ. Về vấn đề này, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy & CNCH, PC07, Công an TP.HCM, đã chia sẻ những lưu ý quan trọng, bên cạnh việc cần liên hệ khẩn cấp với công an xã/ phường địa phương.

Cư dân mạng liên tục kêu cứu vì mực nước tăng lên quá nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 20.11, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nước trên các sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất còn tiếp diễn trong 24 đến 48 giờ tới. Đây là nguyên nhân khiến nhiều điểm ngập vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường thủy hoặc đường bộ.

Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực từng phút để tiếp cận người dân, việc giữ bình tĩnh, ở vị trí cao, tiết kiệm pin điện thoại, tận dụng vật nổi và tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan chức năng sẽ giúp tăng cơ hội an toàn cho những người đang mắc kẹt.

Mọi thông tin cầu cứu nên gửi kèm vị trí, mô tả dấu mốc nhận diện và liên tục cập nhật, để lực lượng chức năng có thể tiếp cận nhanh nhất khi điều kiện cho phép