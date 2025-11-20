Tình hình ngập nặng vẫn kéo dài suốt từ đêm 19.11 đến 20.11.2025 ở nhiều khu vực tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, phối hợp chặt chẽ để đưa người già và trẻ em thoát khỏi nơi ngập sâu.
Đến chiều 20.11, tranh thủ nước lũ bớt dâng, nhiều người dân đã tìm mọi phương tiện để có thể lội ra xin tiếp tế. Những người sống gần khu vực này cũng tìm nhiều cách để cung cấp thực phẩm, nước uống... cho bà con.
[FLYCAM] Ngập lụt ở Khánh Hòa: Nước chảy xiết, quân đội gấp rút cứu hộ suốt đêm ngày
