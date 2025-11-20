Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[FLYCAM] Ngập lụt ở Khánh Hòa: Nước chảy xiết, quân đội gấp rút cứu hộ suốt đêm ngày
Video Thời sự

Vân Vân - Bá Duy
20/11/2025 18:11 GMT+7

Ngập lụt ở Khánh Hòa rất nặng nề, lực lượng cứu hộ và người dân đang gấp rút tiếp tế, cứu người già, trẻ em ra khỏi rốn ngập.

Tình hình ngập nặng vẫn kéo dài suốt từ đêm 19.11 đến 20.11.2025 ở nhiều khu vực tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, phối hợp chặt chẽ để đưa người già và trẻ em thoát khỏi nơi ngập sâu.

- Ảnh 1.

Khu vực trung tâm tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang cũ) hứng chịu ngập lụt trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là tại phường Tây Nha Trang. Vòng xoay Ngọc Hội thành nơi "cứu" ô tô

ẢNH: BÁ DUY

Đến chiều 20.11, tranh thủ nước lũ bớt dâng, nhiều người dân đã tìm mọi phương tiện để có thể lội ra xin tiếp tế. Những người sống gần khu vực này cũng tìm nhiều cách để cung cấp thực phẩm, nước uống... cho bà con.

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Nước từ thượng nguồn sông Đa Nhim đổ về đã cuốn trôi cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia (Lâm Đồng).

Ngập lụt ngập lụt khánh hòa Khánh Hòa lũ lụt Mưa lũ mưa lũ khánh hòa Mưa lũ Nha trang Ngập Nha Trang
