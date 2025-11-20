Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim
Video Thời sự

Lâm Viên
Lâm Viên
20/11/2025 17:44 GMT+7

Nước từ thượng nguồn sông Đa Nhim đổ về đã cuốn trôi cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia (Lâm Đồng).

Chiều 20.11, UBND xã Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Những ngày qua, thủy điện Đại Ninh liên tục xả lũ. Lúc 6 giờ 30 ngày 20.11, lưu lượng nước điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350 m3/giây. Đến 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000 m3/giây lên 2.070 m3/giây.

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, cho biết nước sông Đa Nhim dâng cao, chạm sát mép cầu. Vì vậy, vào lúc 9 giờ ngày 20.11, chính quyền hai xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm toàn bộ người và phương tiện qua cầu Phú Thiện (dài 120 m, rộng 2 m) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên thời điểm cầu bị lũ cuốn trôi không xảy ra thương vong về người.

Hồ Sông Cái lớn nhất Khánh Hòa tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

Toàn cảnh 17h: Tiếng khóc xé lòng trong cơn lũ dữ | 11 người tử vong, 4 người mất tích do lũ ở Đắk Lắk

Toàn cảnh 17h: Tiếng khóc xé lòng trong cơn lũ dữ | 11 người tử vong, 4 người mất tích do lũ ở Đắk Lắk

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Gấp rút cứu trợ vùng lũ Gia Lai, nhiều nơi ngập đến mái nhà

Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người

lũ cuốn cầu treo cầu treo Phú Thiện Sông Đa Nhim Lâm Đồng lũ lụt
