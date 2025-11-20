Chiều 20.11, UBND xã Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim

Những ngày qua, thủy điện Đại Ninh liên tục xả lũ. Lúc 6 giờ 30 ngày 20.11, lưu lượng nước điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350 m3/giây. Đến 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000 m3/giây lên 2.070 m3/giây.

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, cho biết nước sông Đa Nhim dâng cao, chạm sát mép cầu. Vì vậy, vào lúc 9 giờ ngày 20.11, chính quyền hai xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm toàn bộ người và phương tiện qua cầu Phú Thiện (dài 120 m, rộng 2 m) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên thời điểm cầu bị lũ cuốn trôi không xảy ra thương vong về người.