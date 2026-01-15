Hương Tết xưa trong vị bánh của Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị đầy hương vị ngày xuân

Chính từ mạch cảm xúc ấy, năm nay bộ quà Tết của Tập đoàn Mường Thanh lựa chọn kể câu chuyện Tết theo một cách sâu lắng, thâm trầm và giàu ký ức - thông qua những thức quà Tết mang phong vị "Tết xưa". Từ những chiếc bánh, chiếc kẹo thân quen, Mường Thanh không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực ngày Tết, mà còn gửi gắm một tinh thần: trân trọng những điều giản dị, gìn giữ những xúc cảm thiêng liêng về gia đình, về sự sum vầy và về những ký ức có thể không bao giờ tìm lại nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Tập đoàn Mường Thanh mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị đầy hương vị ngày xuân. Hãy tưởng tượng về một buổi chiều đầu xuân, khi ta nhấp một ngụm trà ấm và đón nhận sự tan chảy của những thức quà Tết từ Mường Thanh, bạn sẽ tìm thấy trong từng miếng bánh cái giòn tan, thơm bùi của thức quà xưa, nhưng lại ngỡ ngàng bởi hậu vị thanh tao, ít ngọt, hợp với xu hướng sống xanh hiện tại. Đó là sự kết hợp tinh tế để mỗi món quà không chỉ là thức nhắm bên tách trà xuân, mà còn là một trải nghiệm đa giác quan - nơi quá khứ và hiện tại cùng hội ngộ trong một phong vị 'thanh đạm' đầy chiều sâu".

Khởi đầu bằng Kẹo ngũ cốc giòn tan gợi nhớ thức quà quê dân dã, rồi chuyển mình sang nét thanh tao của Kẹo Nougat hoa hồng mềm mại, nồng nàn vị hiện đại. Nếu Bánh quy trà xanh việt quất mang đến sự thanh đạm, tươi mới của xu hướng sống xanh, thì Bánh quy chuối lại đánh thức vị giác bằng hương thơm nồng nàn của thức quả vườn nhà quen thuộc. Cuối cùng, Bánh quy Red Velvet sô cô la kiêu sa như một nốt nhạc rực rỡ, hoàn thiện bản giao hưởng vị giác ít ngọt, chuẩn vị sức khỏe.

Những thức quà quê dân dã kết hợp phong cách hiện đại, được tái hiện trong bộ sản phẩm bánh Tết Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh tin rằng, giữa dòng chảy hội nhập, chúng ta có thể đón nhận những làn gió mới nhưng tuyệt đối không rời xa gốc rễ dân tộc. Khát vọng ấy được gửi gắm trọn vẹn trong từng sản phẩm tâm huyết, từ chiếc bánh Trung thu trong hội trăng rằm đến những sản phẩm quà Tết ý nghĩa được Tập đoàn trao gửi và giới thiệu tới khách hàng. Đó không chỉ là sự thưởng thức vị giác, mà là hành trình nâng niu những giá trị văn hóa Việt thuần khiết.

Ngày hôm nay, giữa những không gian khách sạn hiện đại, khi bước chân vào bất kỳ khách sạn nào trong hệ thống Mường Thanh, khách hàng đều có thể bắt gặp một góc bánh dân gian thân quen với bánh rán, bánh sắn, bánh nếp… như một lời nhắc khẽ về cội nguồn, về ký ức chung của nhiều thế hệ. Đó không phải là hoài niệm để níu giữ quá khứ, mà là cách Mường Thanh đặt truyền thống vào đời sống đương đại, để mỗi bước chân ghé thăm đều mang theo một cảm giác quen thuộc, ấm áp.

Chạm vào ký ức

Chạm vào ký ức là thông điệp về những giá trị của ký ức gửi gắm qua hộp quà Tết Mường Thanh

Và có lẽ, chính sự thủy chung ấy - bền bỉ, lặng lẽ nhưng sâu sắc,đã làm nên bản sắc riêng của Mường Thanh: một thương hiệu Việt lớn lên cùng đất nước, và chưa bao giờ rời xa những giá trị căn cốt của mình.