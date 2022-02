Hướng tới kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore trên nền tảng số

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Singapore từ ngày 24 - 26.2, khoảng 10 giờ 30 sáng 25.2 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Phủ tổng thống Singapore, dưới sự chủ trì của Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu quân.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược năm 2023, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất một số phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai nước, trong đó có sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác song phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

5 văn kiện hợp tác song phương được ký kết

Sáng cùng ngày, tại Phủ tổng thống, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng chủ trì cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng lớn cho quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí cần sớm khôi phục các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, từ đó khuyến khích đưa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam -Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số”.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp góp phần duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ vai trò tích cực của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và thúc đẩy triển khai Đồng thuận 5 điểm đã được nhất trí tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta (Indonesia) tháng 4.2021. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.





Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ trao đổi 5 văn kiện hợp tác song phương được ký kết giữa các cơ quan chính phủ hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế - thương mại, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế số và giao lưu nhân dân, tạo khuôn khổ quan trọng, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ duy trì và tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện.

Khuyến khích doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Trước đó, sáng 25.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị; bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp… Khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam thời gian tới; nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững.

Buổi chiều, Chủ tịch nước đã tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Singapore về đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ, tài chính, bảo hiểm và logistics; trong đó có Tập đoàn Grab - nền tảng công nghệ hoạt động sâu rộng và đa dạng tại Việt Nam từ năm 2014; Tập đoàn YCH - doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam từ năm 2009; FWD - tập đoàn bảo hiểm, đầu tư hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương.