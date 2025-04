Huy động giảm, lãi vay thế nào?

Lãi suất vay chưa giảm

Khi được hỏi về lãi suất vay ngân hàng (NH) hiện nay, ông N.Q.V (Giám đốc Công ty H.D) cho biết công ty ông là doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nên tùy hợp đồng mà lãi vay khác nhau. Đối với khoản vay tiền đồng, lãi suất vay hiện là 7,5%/năm, còn vay USD từ 5,5 - 6%/năm. "Thời điểm này chúng tôi chuyển sang vay tiền đồng là chính vì chênh lệch lãi giữa tiền đồng và USD không bao nhiêu. Mức lãi suất vay này có tăng lên so với trước đây khoảng 1,5% do NH đánh giá DN có độ rủi ro cao. Nguyên nhân là số hồ sơ xin hoàn thuế của công ty lên gần 40 tỉ đồng chưa biết thời điểm nào được giải quyết. Điều này làm cho tài chính công ty cũng yếu đi nên lãi cao hơn", ông V. lý giải và cho biết tình trạng bị chậm hoàn thuế cũng khiến DN không còn mặn mà xuất hàng vì xuất đi thì phải đóng thuế, mà đóng xong không biết đến khi nào mới được hoàn. Do đó hiện công ty hoạt động thị trường trong nước là chính.

"Hoạt động kinh doanh thuận lợi thì mức lãi suất vay 7,5%/năm không thành vấn đề, nhưng vào thời điểm khó khăn "cầm chừng cho đèn sáng" như hiện nay, DN đã tính đến việc bán tài sản để trả cho xong nợ NH. Cách đây vài tháng, DN rao bán 2 nhà máy cao su ở Bình Phước và Bình Dương, mỗi nhà máy 50 - 60 tỉ đồng. Đã có khách hàng đến xem nhưng không trả giá nên cũng chưa bán được", ông mệt mỏi nói.

Lãi suất cho vay duy trì ở mức 6 - 9%/năm ẢNH: Ngọc Thắng

Khởi sắc hơn, ông Lữ Nguyễn Xuân Vũ, Giám đốc Công ty Xuân Nguyên, cho biết hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm trước đây phía DN không thể thế chấp tài sản đất nông nghiệp ở các tỉnh thành để vay NH, dẫn đến người làm trong công ty phải đi vay theo tư cách cá nhân với lãi vay lên đến 12 - 15%/năm. Sau khi kiến nghị, NH đã đồng ý cho DN thế chấp vay, lãi suất giảm xuống khoảng 7,5 - 8%/năm đối với hợp đồng vay ngắn hạn 6 - 9 tháng.

"DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thường có mức sinh lời dưới 10% mỗi năm. Vì thế, chúng tôi phải tính toán sử dụng đòn bẩy tài chính làm sao đảm bảo lợi nhuận. DN làm nông nghiệp mà tiếp cận được mức lãi suất vay 5 - 6%/năm thì có động lực làm vì giảm được gánh nặng chi phí vốn. Chúng tôi nghe chủ trương giảm lãi suất vay nhưng các NH cần công bố làm thế nào để tiếp cận được vốn rẻ 4 - 5%/năm, hơn nữa phân bổ vốn vay rẻ như thế nào, hạn mức tín dụng đó dành cho bao nhiêu DN", ông Nguyên thắc mắc.

Giám đốc một DN cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chia sẻ các NH nói cho vay nông nghiệp chỉ 4 - 5%/năm, song trong thực tế họ đang phải vay 7,5% nhưng không dám "đòi hỏi". "Mấy năm trước, NH cho DN vay với lãi suất 8%/năm thì công bố áp dụng cho DN nông nghiệp vay 6%/năm. Đến khi DN kiến nghị để được mức lãi suất này thì NH không cấp tín dụng nữa khiến công ty rơi vào khó khăn. Vì thế giờ thấy NH công bố lãi suất vay rẻ 4 - 5%/năm nhưng chúng tôi cũng không dám kiến nghị", vị này giải thích.

Lãi vay vẫn có thể giảm thêm

Trong hơn 1 tháng trở lại đây, có khoảng 24 NH đã đồng loạt giảm lãi suất huy động theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Mức lãi suất huy động 6%/năm chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số NH, còn lại các kỳ hạn 1 tháng dao động từ 1,5 - 4%/năm, 3 tháng từ 2,3 - 4,35%/năm, 6 tháng từ 3,3 - 5,35%/năm, 12 tháng 4,7 - 6,05%/năm… Theo công bố mới đây từ NHNN, lãi suất cho vay tiền đồng bình quân của NH đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,7 - 9%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Lãi suất USD bình quân của NH trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,2 - 5%/năm. Như vậy, lãi suất cho vay hiện nay vẫn chưa nhúc nhích gì.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa (Hiệp hội DN TP.HCM), nhận xét: Nếu so sánh với thế giới và dự phòng lạm phát thì mức lãi suất tiết kiệm hiện nay không cao. Thế nhưng do lãi cận biên (NIM) cao (từ 3% - 4,5%) nên lãi suất cho vay cao, bởi vậy cần giảm NIM về tối đa 3% thì mới giảm được lãi suất vay. "Ở đây lưu ý rằng NH còn huy động được lãi suất thấp như lãi suất không kỳ hạn (CASA) rất thấp, chỉ 0,5%. Ngoài ra NH còn được hưởng tiền gửi lãi suất thấp từ các quỹ nhà nước (Bảo hiểm Xã hội, công đoàn, quỹ dôi dư khác...) và lãi suất tái cấp vốn từ NHNN. Nói chung nếu giảm NIM thì các NH sẽ giảm lợi nhuận một chút để đồng hành cùng DN", vị này nói. Bởi theo ông Nghĩa, thực tế nhiều chủ DN hết khả năng vay sản xuất kinh doanh (không có tài sản thế chấp), phải vay tiêu dùng để hoạt động nên dính lãi suất cao hơn. Vậy nên có thể xem xét áp dụng lãi suất sản xuất kinh doanh cho khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh để giảm chi phí cho DN.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (Hiệp hội DN TP.HCM), đồng tình dù lãi suất cho vay đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay nhưng DN vẫn mong chờ được giảm hơn. Điều này có thể thực hiện được nếu NH hy sinh bớt lợi nhuận, kéo ngắn khoảng cách chênh lệch giữa huy động và cho vay. "Bên cạnh đó, có 2 vấn đề chưa được giải quyết khiến việc tiếp cận vốn vay NH khó khăn. Thứ nhất DN không có tài sản thế chấp. Thực tế, trên địa bàn TP.HCM hiện nay tồn đọng nhiều hồ sơ nhà đất chưa được giải quyết nên DN không thể mang vào thế chấp NH. Thứ 2 là tài chính của các DN chưa minh bạch nên cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong tiếp cận vốn vay. Đây là những vấn đề cần giải quyết để hỗ trợ DN tiếp cận vốn thuận tiện hơn", ông Tuệ lưu ý.