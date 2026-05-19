Hủy hẹn phút chót: Nói sao để không mất lòng?

Những lý do hủy kèo vào phút chót

Từng không ít lần hủy hẹn, Nguyễn Minh Tú (24 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại đường 18, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết phần lớn nguyên nhân đến từ việc không sắp xếp được thời gian hợp lý.

Theo Tú, việc "bùng kèo" đôi khi không phải vì không muốn gặp, mà do chưa cân đối được lịch trình cá nhân. "Thường hẹn trước khá lâu, nhưng đến ngày lại phát sinh việc, chưa xử lý xong nên không thể đi được", cô nói.

Có những người chọn nhắn tin hủy hẹn sát giờ vì bận đột xuất hoặc thay đổi cảm xúc ẢNH: T.C

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM; trước đây là xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), cho rằng việc hủy hẹn đôi khi xuất phát từ sự chồng chéo lịch trình hoặc cảm xúc nhất thời. "Thường ai rủ mình cũng đồng ý vì ngại từ chối. Nhiều khi lịch bị trùng mà không để ý, đến gần ngày mọi người nhắc mới biết. Lúc đó đành phải hủy một bên", Hưng nói.

Anh chàng cũng thừa nhận có những lần đơn giản là "không còn hứng đi". "Mình thường chỉ nhắn bận rồi không đi, cũng không biết nói sao cho khéo", Hưng chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, Đặng Anh Nhật, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết bản thân nhiều lần rơi vào tình huống bị hủy hẹn sát giờ. "Không phải mình không thông cảm, nhưng việc báo quá trễ khiến mình cảm thấy thời gian của mình không được tôn trọng. Dần mình không muốn chủ động rủ nữa", Nhật nói.

Dù đã nhận lời trước đó, nhưng đến gần ngày hẹn lại báo không đi được ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết từng nhiều lần bị "bùng kèo" ngay trước giờ hẹn. "Là con gái nên trước mỗi buổi đi chơi mình phải chuẩn bị khá lâu. Khi sắp đến giờ mà nhận tin nhắn hủy, cảm giác rất khó chịu", Thư chia sẻ.

Hủy hẹn sao cho khéo?

Theo thạc sĩ tâm lý Bùi Vĩnh Nghi, giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, việc “bùng kèo” vào phút chót nếu lặp lại nhiều lần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ. “Người bị hủy hẹn dễ mất niềm tin, giảm kỳ vọng và dần hạn chế các cuộc gặp để tránh cảm giác chờ đợi hoặc khó chịu”, chị Nghi nhận định.

Cũng theo chị Nghi, khi chưa làm chủ được thời gian, chúng ta dễ rơi vào trạng thái quá tải, đến thời điểm hẹn nhưng chưa sẵn sàng nên buộc phải hủy. Bên cạnh đó, tâm lý ngại từ chối cũng khiến nhiều người nhận lời trước, rồi đến gần ngày lại tìm cách rút lui, vô tình tạo kỳ vọng và gây hụt hẫng cho đối phương.

Những cuộc hẹn bị “bùng kèo” vào phút chót dễ khiến người trong cuộc cảm thấy hụt hẫng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở góc nhìn khác, thạc sĩ tâm lý Trần Văn Toản, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt, cho rằng thói quen này ngày càng phổ biến trong bối cảnh giao tiếp thời đại số.

“Việc từ chối trở nên dễ dàng hơn khi chỉ bằng một tin nhắn hay cuộc gọi đơn giản, nhưng khi cuộc hẹn đã được xác lập, kỳ vọng cũng hình thành. Hủy sát giờ có thể khiến kỳ vọng đó vỡ vụn”, anh Toản phân tích. Theo anh, người bị hủy hẹn không chỉ hụt hẫng mà còn có thể hình thành tâm lý phòng thủ, giảm nhiệt tình trong những lần gặp sau, thậm chí đánh giá tiêu cực về người hủy hẹn.

Hai chuyên gia đều cho rằng ngoài yếu tố chủ quan, vẫn có những trường hợp khách quan như vấn đề sức khỏe hay sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, cách ứng xử mới là điều quyết định.

“Nếu buộc phải hủy hẹn, hãy thông báo sớm nhất có thể, chia sẻ rõ ràng và gửi lời xin lỗi chân thành”, chị Nghi khuyến nghị đồng thời cho rằng việc đề xuất một thời điểm khác sẽ thể hiện thiện chí duy trì mối quan hệ.

Đồng quan điểm, anh Toản nhấn mạnh: “Càng thông báo muộn, mức độ thất vọng cũng lớn hơn. Với những cuộc hẹn cận giờ, việc gọi điện trực tiếp được cho là phù hợp hơn nhắn tin vì giọng nói có thể truyền tải sự chân thành và thái độ hối lỗi tốt hơn nhiều so với những dòng chữ. Đồng thời nên đề xuất thời gian, địa điểm rõ ràng cho cuộc hẹn lần khác để chuyển hướng cảm xúc của đối phương sang một kỳ vọng tích cực hơn".

Theo các chuyên gia, thay vì tìm cách “hủy kèo cho khéo”, người trẻ cần rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, học cách từ chối và xác định mức độ ưu tiên. “Chỉ nên hủy hẹn khi thật sự không thể tham gia. Khi ai đó dành thời gian cho bạn, đó cũng là một sự ưu tiên trong mối quan hệ”, chị Nghi cho hay.



