Hủy hợp đồng 2.600 tỉ, Netflix và vợ chồng Hoàng tử Harry lại 'cơm lành canh ngọt'?

Hoàng tử Harry và Meghan lần đầu ký hợp đồng với dịch vụ phát trực tuyến này vào năm 2020 và kể từ đó đã hợp tác trong các dự án bao gồm Polo, Harry & Meghan, Heart of Invcitus và Live to Lead.

Gần đây nhất, Nữ công tước xứ Sussex đã ra mắt loạt phim về phong cách sống With Love, Meghan với mùa thứ hai dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Cùng chương trình này, cô tiết lộ cũng sẽ ra mắt thương hiệu As Ever hợp tác với Netflix.

Netflix, Hoàng tử Harry và Meghan Markle xác nhận sẽ hợp tác trở lại ẢNH: AFP

Theo đó, tập phim đặc biệt của With Love, Meghan mang tên Holiday Celebration vừa được tiết lộ sẽ ra mắt vào tháng 12 tới. Đoạn giới thiệu cho biết: "Hãy cùng Meghan đến Montecito để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ kỳ diệu" và "bật mí" vị host nổi tiếng sẽ hướng dẫn các gia đình cùng nhau trang hoàng nhà cửa, làm những món quà cũng như bữa tiệc để mang đến "thật nhiều tiếng cười".

Các dự án khác mà Harry và Meghan đang sản xuất trên Netflix bao gồm phim tài liệu ngắn Masaka Kids, A Rhythm Within dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Theo thông tin ban đầu, đây sẽ là dự án xoáy sâu vào cuộc khủng hoảng HIV/AIDS vẫn còn âm ỉ tại một trại trẻ mồ côi ở Masaka (Uganda)

Cặp đôi được tiết lộ cũng đang phát triển một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất của Carley Fortune mang tên M eet Me at the Lake.

Markle phát biểu trong một tuyên bố: "Tôi và chồng cảm thấy được truyền cảm hứng từ Netflix - những người đã hợp tác chặt chẽ với chúng tôi và đội ngũ Archewell Productions (công ty con của họ) để tạo ra những nội dung sâu sắc trên nhiều thể loại, tạo nên tiếng vang toàn cầu và tôn vinh tầm nhìn chung độc đáo".

Bela Bajaria, Giám đốc nội dung của Netflix cũng cho biết thêm: "Harry và Meghan là những tiếng nói có sức ảnh hưởng, với những câu chuyện gây tiếng vang với khán giả khắp mọi nơi. Phản hồi dành cho tác phẩm của họ đã nói lên tất cả. Đơn cử Harry & Meghan đã mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của cặp đôi và nhanh chóng trở thành một trong những loạt phim tài liệu được xem nhiều nhất của chúng tôi. Gần đây, người hâm mộ đã được truyền cảm hứng từ With Love, Meghan cũng như các sản phẩm thuộc dòng As Ever mới liên tục bán hết trong thời gian kỷ lục. Chúng tôi rất hào hứng được tiếp tục hợp tác với Archewell Productions và cùng nhau mang đến những giây phút giải trí cho khán giả".

Đây có thể nói là bất ngờ lớn bởi trước đó một nguồn tin thân cận xác nhận với tờ People rằng hợp đồng sản xuất nhiều năm trị giá 100 triệu USD của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ không được gia hạn.