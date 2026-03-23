Giải trí Đời nghệ sĩ

Huyền Lizzie và dàn mỹ nhân Việt khoe dáng với áo tắm

Thạch Anh
23/03/2026 13:06 GMT+7

Huyền Lizzie, Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Hoàng Phương Linh... khiến dân mạng trầm trồ bởi hình ảnh diện áo tắm khoe body chuẩn.

Trên trang cá nhân, Huyền Lizzie gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch, khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc rạng rỡ. Nữ diễn viên phim giờ vàng diện áo tắm đen cắt xẻ, tôn lên đường cong gợi cảm.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, sắc vóc của Huyền Lizzie cũng được quan tâm. Cô không ngại làm mới mình trong nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến những khoảnh khắc nóng bỏng.

Sắc vóc của diễn viên Huyền Lizzie ở tuổi 36

Chia sẻ về loạt ảnh mới, Huyền Lizzie hài hước bày tỏ: “Bình thường thì hướng nội, có ảnh đẹp cái hướng ra xã hội liền”. Bài viết nhanh chóng nhận được sự tương tác của bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên Cách em 1 milimet, đặc biệt là vòng eo “con kiến” dù đã bước sang tuổi U.40.

Để có được sắc vóc như hiện tại là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ của nữ diễn viên. Dù sở hữu chiều cao 1,64 m song nhờ vóc dáng cân đối, Huyền Lizzie tự tin thử sức ở nhiều phong cách khác nhau. 

Nhiều người cho rằng việc suy nghĩ tích cực, yêu thương bản thân cũng là cách giúp nữ diễn viên có được vẻ ngoài trẻ trung. Trước đó, trong một lần chia sẻ, sao nữ 9X từng bộc bạch rằng kể cả khi đối mặt với những khó khăn, người đẹp sinh năm 1990 cũng suy nghĩ tích cực và tránh rơi vào trạng thái u uất.

Dàn mỹ nhân diện áo tắm tôn đường cong

Á hậu Hoàng Oanh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini gợi cảm. Dù là mẹ một con nhưng vòng eo thon gọn của nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ khiến nhiều người xuýt xoa. Hiện tại, dù bận rộn với công việc song cô vẫn dành thời gian chăm sóc con trai

Thiết kế áo tắm tông trắng với những đường cắt xẻ táo bạo giúp Bùi Quỳnh Hoa khoe đôi chân dài cùng vóc dáng chuẩn trong chuyến nghỉ dưỡng. Ở tuổi 28, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ những hình ảnh diện bikini nóng bỏng, nhận lời khen ngợi từ cư dân mạng

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon thả do tích cực tập luyện, Thiều Bảo Trang tự tin khi diện những thiết kế áo tắm cúp ngực, khoét hông cao giúp tôn lên đường cong

Nguyễn Hoàng Phương Linh chia sẻ khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Nhiều người nhận xét cô ngày càng nhuận sắc so với thời điểm đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025

Tóc Tiên tiếp tục khiến dân mạng xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh diện bikini. Chiều cao nổi bật cùng vòng eo săn chắc giúp nữ ca sĩ tự tin khi theo đuổi phong cách gợi cảm

