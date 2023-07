Huyền thoại âm nhạc Tony Bennett qua đời

Tony Bennett qua đời ở tuổi 97 Reuters

Đại diện của Tony Bennett xác nhận với Reuters rằng nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở New York (Mỹ) vì những nguyên nhân liên quan đến tuổi tác.

Nghệ sĩ gạo cội qua đời chỉ 2 tuần trước sinh nhật thứ 97 của ông. Thông tin về cái chết của ông vẫn chưa được hé lộ thêm.

Truyền thông tiết lộ giọng ca I Left My Heart in San Francisco mắc bệnh Alzheimer hồi 2016, nhiều năm nỗ lực lấy lại trí nhớ, sự minh mẫn để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm 2021, bà Susan Benedetto - vợ của huyền thoại âm nhạc, từng tiết lộ với tạp chí AARP về tình trạng của nam ca sĩ: "Anh ấy không còn là Tony trong quá khứ nữa, nhưng khi cất tiếng hát, anh ấy vẫn luôn là Tony của ngày xưa".

Những năm cuối đời, danh ca Mỹ vẫn miệt mài theo đuổi đam mê âm nhạc dù mắc căn bệnh Alzheimer

Reuters

Tony Bennett sinh năm 1926 tại New York (Mỹ), ông gia nhập quân đội từ thập niên 1940 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc sau khi xuất ngũ. Sự nghiệp của ngôi sao huyền thoại này bắt đầu nổi lên với bản hit Because of You (1951) rồi từng bước trở thành một trong những tượng đài âm nhạc của Mỹ với sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn 70 năm.

Danh ca này đã phát hành hơn 70 album, được yêu thích qua nhiều bản hit: I Left My Heart in San Francisco, Fly Me to the Moon, Steppin' Out With My Baby… Ngoài ra, ngôi sao kỳ cựu đã bán được hơn 50 triệu đĩa trên toàn thế giới, giành được 20 giải Grammy đồng thời được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín và trở thành thần tượng của nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.

Ngoài các sản phẩm âm nhạc riêng, Tony Bennett còn thường xuyên hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng: Barbra Streisand, Celine Dion, Elton John, Stevie Wonder, Amy Winehouse… Năm 2021, nam ca sĩ gạo cội kết hợp với Lady Gaga phát hành album cuối cùng Love for Sale, ông nhanh chóng phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới là người lớn tuổi nhất phát hành một album bao gồm các bài hát mới ở tuổi 95.

Tony Bennett từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có Lady Gaga. Hai ngôi sao này từng hợp tác trong album Cheek to Cheek (2014) và Love for Sale (2021) Reuters

Tháng 2.2021, gia đình của Tony Bennett tiết lộ ông đã chiến đấu với bệnh Alzheimer trong nhiều năm. Buổi biểu diễn cuối cùng của danh ca này trên truyền hình là vào tháng 12.2021, khi ông xuất hiện cùng Lady Gaga trên MTV Unplugged.

Con trai của cố nghệ sĩ tiết lộ mặc dù đã nghỉ hưu nhưng kể từ đầu năm 2022, ông vẫn đều đặn tập luyện với giám đốc âm nhạc riêng khoảng 3 lần/tuần. Tony Bennett từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 con. Những năm cuối đời, danh ca ở bên người vợ thứ ba - bà Susan Crow (kết hôn 2007).