Huyền thoại Clint Eastwood tiết lộ lý do chưa nghỉ hưu ở tuổi 95

Sau hơn 70 năm theo đuổi nghệ thuật, Clint Eastwood vẫn muốn làm việc, học hỏi điều mới ẢNH: AFP

Tài tử huyền thoại Clint Eastwood vừa đón sinh nhật thứ 95 vào cuối tuần qua. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút rõ rệt, ngôi sao gạo cội này vẫn không có kế hoạch lui về nghỉ ngơi. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Kurier của Áo, nam diễn viên sinh năm 1930 tiết lộ rằng ông đang trong giai đoạn tiền sản xuất một dự án mới, gián tiếp phủ nhận tin đồn Juror #2 (2024) là tác phẩm cuối cùng của mình.

Clint Eastwood vẫn tự tin vào khả năng của bản thân

Clint Eastwood giải thích: "Không có lý do gì ngăn cản một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn theo tuổi tác". Nhà làm phim kỳ cựu tự tin: "Giờ đây, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Chắc chắn có những đạo diễn mất đi sự nhạy bén ở một độ tuổi nhất định, nhưng tôi không phải là một trong số họ".

Diễn viên - đạo diễn huyền thoại này vẫn tự tin vào khả năng của bản thân ẢNH: AFP

Ngôi sao bốn lần đoạt tượng vàng Oscar cũng chia sẻ lý do ông tin mình tiếp tục đạt được thành công sau sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm: "Tôi không lặp lại chính mình, không phải lúc nào tôi cũng làm cùng một loại phim, tôi luôn thử một cái gì đó mới. Một thể loại mới, một vai diễn khác". Ông tiếp tục: "Là một diễn viên, tôi vẫn còn hợp đồng với một hãng phim, làm việc theo hệ thống cũ và do đó buộc phải học điều gì đó mới mỗi năm. Và đó là lý do tại sao tôi sẽ làm việc khi bản thân vẫn còn có thể học được điều gì đó hoặc cho đến khi tôi thực sự lú lẫn".

Sao phim Dollars Trilogy chia sẻ với Kurier những trải nghiệm sâu sắc trong mấy chục năm làm nghề cho ông hiểu rằng bản thân có thể tiến xa hơn với thái độ sống tích cực và có niềm tin vào bản thân. Nam nghệ sĩ không thích sự lên ngôi của những bộ phim khai thác phần hậu truyện, các phiên bản làm lại hay phim nhượng quyền và không còn hứng thú với thể loại đó. Huyền thoại Hollywood bày tỏ: "Triết lý của tôi là: làm điều gì đó mới mẻ hoặc ở nhà".

Sức khỏe của Clint Eastwood

Ảnh chụp Clint Eastwood hồi 2022. Những năm qua, huyền thoại màn ảnh Hollywood hiếm khi xuất hiện trước công chúng ẢNH: AFP

Những năm qua, sức khỏe của Clint Eastwood giảm sút đáng kể do tuổi tác ngày một cao. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Phil Biedron (người từng tham gia bộ phim Juror #2 do Eastwood làm đạo diễn, nhà sản xuất) cho biết có ít nhất 3 ngày dàn diễn viên và đoàn phim đến trường quay và được thông báo tạm dừng làm việc do vấn đề sức khỏe của Eastwood, đòi hỏi ông phải đến gặp bác sĩ. Cuối cùng, ngôi sao huyền thoại vẫn hoàn thành tác phẩm và bộ phim được trình làng hồi cuối năm ngoái.

Tháng 7.2024, bạn đời 10 năm của Clint Eastwood là Christina Sandera qua đời vì một cơn đau tim. Điều này là một mất mát lớn với sao phim Unforgiven. Trả lời phỏng vấn People hồi đầu năm nay, con trai của tài tử huyền thoại tiết lộ ông đã vượt qua biến cố và đang sống tốt.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Kurier, Clint Eastwood cũng khẳng định ông vẫn sống khỏe. Nghệ sĩ gạo cội chia sẻ: "Về mặt thể chất, tôi vẫn khỏe mạnh nên hy vọng sẽ không ai phải lo lắng về vấn đề này của tôi trong một khoảng thời gian dài nữa".