Huyền thoại guitar Steve Vai: Trước khi qua đời, Việt Nam là nơi tôi muốn ghé đến

Trong hơn 2 tiếng diễn ra chương trình tại TP.HCM, thuộc tour diễn đánh dấu cột mốc 45 năm trong sự nghiệp và quảng bá cho album Inviolate ra mắt vào năm 2022, những người yêu mến guitarist Steve Vai đã được đắm chìm trong những giai điệu đam mê và ngẫu hứng.

Huyền thoại guitar Steve Vai mở đầu đêm diễn với những bài hát từ album Inviolate Duy Linh

Đúng 20 giờ (ngày 19.10), huyền thoại guitar thế giới, chủ nhân 3 tượng vàng Grammy danh giá - Steve Vai bước lên sân khấu với cây guitar quen thuộc. Đồng hành cùng ông là các thành viên Jeremy Colson (trống), Philip Bynoe (bass) và guitarist Dante Frisiello.

Không chỉ trình diễn những bài trong album mới, Steve Vai cũng đã giới thiệu những bài cũ hơn nằm trong đĩa Vai/Gash mà ông cất giữ trong kho lưu trữ suốt 3 thập kỷ. Ông chia sẻ rằng mình không thể tin giai điệu của nhiều thập kỷ xa xưa lại có cơ hội đến với Việt Nam.

Trong hơn 2 tiếng của đêm nhạc, huyền thoại Steve Vai đã cùng những cộng sự trình diễn các nhạc phẩm gắn với tên tuổi của như: Tender Surender, Lights are on, Greenish Blues, Bad Horsie…, được chọn lọc từ những album thành công trong suốt 45 năm sự nghiệp của ông Duy Linh

Một trong những phần trình diễn xuất sắc nhất thuộc đĩa Inviolate không thể không nhắc đến Candle Power đầy ắp kỹ thuật fingerpicking, và Greenish Blues có phần khác biệt, khi kết hợp blues/soul cùng với độ nặng của âm sắc guitar điện, từ đó tạo ra những khoảnh khắc sâu lắng.

Ông chia sẻ rằng mình luôn là người muốn được khám phá những vùng đất mới, cho nên trước khi qua đời, trước khi không thể trình diễn được nữa, thì Việt Nam chính là một nơi ông muốn ghé đến.

Xuyên suốt đêm diễn, Steve Vai đã chứng minh được đẳng cấp của một huyền thoại quốc tế, tuy không có vocal chính, nhưng vẫn thu hút người xem bằng những phân đoạn ngẫu hứng “battle” (song đấu) cùng các thành viên ban nhạc của mình, cũng như những phần trình diễn guitar chỉ với một tay.

Ngoài ra ông cũng mang đến nhạc cụ “có một không hai” trong phần trình diễn The Teeth of Hydra, cũng trích từ album mới. Được biết, đó là một sự kết hợp giữa guitar bass, guitar 7 dây và 12 dây cũng như đàn hạc 13 dây, từ đó mang đến rất nhiều âm thanh đặc biệt.

Đông đảo khán giả chìm vào giai điệu quen thuộc của Steve Vai Duy Linh

Trước khi khép lại đêm diễn, ông cũng dành tặng khán giả bản hit For the Love of God trong album năm 1990 - Passion and Warfare của mình. Trong đó màn hình trình chiếu lại music video (MV) có những cảnh ghi hình ở khắp mọi nơi, ca ngợi tinh thần hòa bình, phản chiến.

Kết thúc buổi diễn, ban nhạc cúi chào và thay vì vội vã rời khỏi sân khấu, Steve Vai nán lại cảm ơn khán giả, cũng như đặt ra câu hỏi: “Mọi người có được tận hưởng đêm diễn này không?”. Nhận được phản ứng tích cực, ông chúc mọi người buổi tối vui vẻ và nói: “Hẹn gặp lại lần sau”.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của chuyến lưu diễn Inviolate World Tour tại Đông Nam Á. Sau đó ông sẽ tiếp tục mang tour diễn đến với Thái Lan, Singapore và Indonesia.