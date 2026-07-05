Huyền thoại Ngô Thị Tuyển

Trước đó, sáng 4.7, trung tá Ngô Thị Tuyển, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, đã từ trần tại nhà riêng (P.Hạc Thành, Thanh Hóa), hưởng thọ 81 tuổi.

Bà đã về với đất mẹ, nhưng hình ảnh người nữ dân quân nhỏ bé mà dũng cảm trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc sẽ còn sống mãi và trở thành biểu tượng kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Hình ảnh nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 98 kg cách đây 61 năm trước

ẢNH: TƯ LIỆU

Kỳ tích bên dòng sông Mã anh hùng

Sinh năm 1946 tại mảnh đất Nam Ngạn giàu truyền thống cách mạng, bà Ngô Thị Tuyển lớn lên khi đất nước đang bị chia cắt hai miền. Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ mở chiến dịch ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã trở thành "tọa độ lửa", nơi hứng chịu hàng tấn bom đạn cày xới mỗi ngày. Trong 2 ngày 3 - 4.4.1965, không quân Mỹ huy động hàng trăm lượt máy bay chiến đấu, trút xuống Thanh Hóa hàng trăm quả bom phá, bom nổ chậm cùng rốc-két nhằm san phẳng vùng đất này.

Ở tuổi 19, với vóc dáng nhỏ nhắn, bà Ngô Thị Tuyển đã gia nhập lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, sẵn sàng đối mặt với lằn ranh sinh tử. Ngày 4.4.1965, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy lùng phi công Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp một tàu hải quân của ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Không ngần ngại, bà Ngô Thị Tuyển cùng các dân quân Nam Ngạn lao xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ, mặc cho máy bay địch đang quần lượn trên đầu.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển trong một lần dự kỷ niệm ngày Hàm Rồng chiến thắng, bà đã kể lại kỳ tích của mình ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Giữa dòng sông cuộn đỏ và nước chảy xiết, mặc cho máy bay giặc điên cuồng quần lượn ném bom, bà Ngô Thị Tuyển cùng đồng đội đã không ngần ngại đối mặt với sinh tử để thực hiện nhiệm vụ.

Khi có đoàn xe tiếp đạn vừa tới bờ, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lại xung phong chạy lên vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau nặng tới 98 kg, bộ đội và dân quân dùng thuổng để bật ra nhưng chưa được. Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển khi đó ghé vai vác luôn cả 2 hòm đạn nặng gấp đôi cơ thể mình, vượt qua triền đê, băng qua bom đạn tiếp viện kịp thời cho bộ đội.

9 giờ 18 ngày 4.7 (tức ngày 20 tháng 5 năm Bính Ngọ), anh hùng Ngô Thị Tuyển trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi ẢNH: PHÚC NGƯ

Hành động phi thường ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tinh thần của nữ dân quân Ngô Thị Tuyển cùng quân dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đã tạo nên một Hàm Rồng chiến thắng, khi tại đây đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ trong 2 ngày, khiến không lực Mỹ phải cay đắng thừa nhận "Đó là 2 ngày đen tối của không lực Mỹ".

Trọn đời cống hiến cho Đảng và Nhân dân

Với những chiến công của mình, ngày 1.1.1967, bà Ngô Thị Tuyển vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới bước sang tuổi 21. Bà Ngô Thị Tuyển cũng vinh dự được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và được tặng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau những ngày khói lửa, người con gái ấy tiếp tục con đường binh nghiệp, cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho đất nước. Bà được cử đi học tại Trường Quân chính Quân khu 3 và trải qua nhiều vị trí công tác như: Chính trị viên phó Đại đội thị xã Thanh Hóa, Trợ lý tổ chức và sau này là Phó trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa với quân hàm trung tá.

Dù ở bất cứ cương vị nào, từ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (bà Ngô Thị Tuyển là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1.1974 - tháng 7.1976) đến người cán bộ chính sách, bà luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tận tụy, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa viếng và chia buồn cùng gia đình anh hùng Ngô Thị Tuyển

ẢNH: PHÚC NGƯ

Những năm tháng cuối đời, từ năm 1993, do các vết thương chiến tranh tái phát và sức khỏe suy giảm, bà đi điều trị dài ngày và sau đó về nghỉ hưu.

Với Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân, huy chương vẻ vang (Huân chương Chiến công hạng bhì, hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Quân kỳ quyết thắng...), cuộc đời của anh hùng Ngô Thị Tuyển là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của người phụ nữ Việt Nam.