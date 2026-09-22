Huyết áp cao: Sau bữa tối, thử một tách trà này

Theo chuyên gia về dinh dưỡng và tim mạch phòng ngừa Patricia Kolesa (Mỹ), trà hoa dâm bụt không chứa caffeine tự nhiên và có thể trở thành một lựa chọn đồ uống phù hợp cho người quan tâm đến huyết áp. Loại trà này trong nhóm thức uống có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, theo EatingWell.

Theo chuyên gia, trà hoa dâm bụt không chứa caffein, là một lựa chọn phù hợp cho người quan tâm đến huyết áp Ảnh: P.H tạo từ AI

Trà hoa dâm bụt có gì đặc biệt?

Hoa dâm bụt chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có các polyphenol và anthocyanin. Những hợp chất này được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và khả năng tác động đến chức năng mạch máu.

Một trong những bằng chứng đáng chú ý đến từ một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược trên 65 người trưởng thành từ 30 - 70 tuổi bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp nhẹ.

Những người tham gia được chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm uống 3 cốc trà dâm bụt, mỗi cốc 240 ml/ngày trong 6 tuần. Kết quả cho thấy huyết áp tâm thu ở nhóm uống trà giảm trung bình 7,2 mmHg, so với 1,3 mmHg ở nhóm đối chứng.

Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và chỉ thực hiện trên người tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp nhẹ. Vì vậy, chưa thể xem trà dâm bụt là phương pháp điều trị tăng huyết áp.

Có thể uống sau bữa tối

Một ưu điểm của trà dâm bụt là không chứa caffeine, vì vậy có thể phù hợp hơn với những người nhạy cảm với caffeine hoặc muốn hạn chế các thức uống chứa caffeine vào buổi tối.

Trà có vị chua nhẹ tự nhiên, có thể uống nóng hoặc lạnh. Cách đơn giản là dùng hoa dâm bụt khô hoặc túi trà, hãm với nước nóng rồi để nguội bớt trước khi uống.

Đặc biệt, không nên biến một tách trà lành mạnh thành đồ uống nhiều đường. Việc thêm đường, siro hoặc các chất tạo ngọt nhiều năng lượng có thể làm giảm lợi ích của một lựa chọn vốn phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Đừng chỉ trông chờ vào một tách trà

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), kiểm soát huyết áp cần một chiến lược tổng thể, bao gồm chế độ ăn tốt cho tim, giảm natri, tăng thực phẩm giàu kali khi phù hợp, duy trì hoạt động thể chất, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ và hạn chế hoặc tránh rượu bia.

Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi.

Trong chế độ ăn, nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, cá và nguồn protein nạc; đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều muối, thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường.

Nếu đang dùng thuốc hạ huyết áp, người bệnh không nên tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc để thay bằng trà dâm bụt. Trà chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao dù đã thay đổi lối sống, cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và điều trị phù hợp.