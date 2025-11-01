Huỳnh Hiểu Minh hóa chàng khờ vẫn không cứu nổi 'bom xịt' phòng vé

Để vào vai nhân vật Ngô Ưu - một người đàn ông đã bước sang tuổi 40 nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên 8, Huỳnh Hiểu Minh đã chủ động tăng 15 kg, cắt tóc lưa thưa, tập dáng đi chân vòng kiềng, luyện phản ứng chậm và đeo niềng răng đặc biệt để thay đổi cấu trúc gương mặt. Sự hy sinh này giúp anh gần như xóa bỏ hoàn toàn hình tượng "tổng tài" điển trai quen thuộc khiến nhiều khán giả không nhận ra ngay từ những phút đầu phim, Sohu đưa tin ngày 31.10.

Vai diễn đột phá nhưng doanh thu ảm đạm

Nam diễn viên sử dụng ánh mắt long lanh, động tác vụng về và nét ngây ngô để thể hiện sự thuần khiết của nhân vật, tránh khai thác cảm xúc lộ liễu. Các phân cảnh như đập tường để lắp cửa kính cho người mẹ mắc bệnh ung thư hay cố gắng tìm kiếm mối tình đầu của bà được thể hiện theo lối vô tư, tạo sự đối lập giữa ngây thơ và bi kịch.

Ngôi sao 47 tuổi thể hiện lối diễn xuất giản dị nhưng đầy sức nặng về cảm xúc và tâm lý Ảnh: Sohu

Vai diễn này đã mang về cho Huỳnh Hiểu Minh giải Nam chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải, đồng thời giúp anh nhận đề cử tại giải Kim Kê năm nay. Buổi chiếu tại Đại học Thanh Hoa nhận được đánh giá tích cực, gọi đây là bước chuyển mình đột phá của nam diễn viên.

Nhiều đồng nghiệp như Lưu Diệc Phi, Chu Nhất Long đã đến rạp để ủng hộ đàn anh, trong khi Dương Tử, Vương Tuấn Khải đăng bài khen ngợi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh mang tính chữa lành, thể hiện quá trình chuyển hóa hình tượng từ "nam thần sến súa" thành diễn viên có chiều sâu.

Dù màn thể hiện được khen ngợi, nhưng bộ phim Sunshine Club vẫn gặp khó tại phòng vé Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, dù quy tụ dàn diễn viên gồm Huỳnh Hiểu Minh, Tổ Phong, Dương Thái Ngọc, Giả Chương Khắc, bộ phim mới chỉ thu về khoảng 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỉ đồng) sau vài ngày ra rạp, con số gây thất vọng lớn.

Thất bại về doanh thu phản ánh khó khăn của các tác phẩm thiên về chiêm nghiệm trong thời đại khán giả quen với nhịp xem nhanh, tiện lợi trên nền tảng số. Ngay cả chiến lược vé rẻ cũng không thể xoay chuyển tình thế, cho thấy sức ép cạnh tranh của thị trường với những đề tài nghệ thuật.

Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận bị chế giễu vì "đóng phim nghệ thuật rồi quay lại làm tổng tài bá đạo", cho rằng đó là phản ứng vô thức nhằm bù đắp hình tượng. Anh khẳng định sau Sunshine Club sẽ không nhận vai "soái ca" truyền thống, trừ khi đó là vai lãnh đạo mang ý nghĩa quốc gia như tướng lĩnh.

Tuy không được công chúng đón nhận nhiệt tình nhưng Sunshine Club lại được giới chuyên môn đánh giá cao Ảnh: Sohu

Mặc dù doanh thu gây thất vọng, bộ phim vẫn để lại dấu ấn trong bối cảnh phòng vé điện ảnh Trung Quốc bị "đóng băng". Tác phẩm trở thành lời khẳng định nỗ lực gỡ bỏ định kiến nghề nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng thị trường chấp nhận những tác phẩm chú trọng nhân sinh quan hơn là tính giải trí đại chúng.