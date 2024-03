Huỳnh Kiến An: Tôi sống được, nuôi vợ con cũng nhờ nghề diễn

Huỳnh Kiến An cho biết ông sống được bằng nghề diễn dù cuộc sống không quá khá giả Chụp màn hình

Diễn viên Huỳnh Kiến An bước chân vào nghệ thuật mà chưa từng qua trường lớp đào tạo. Ông cho biết trước khi theo nghiệp diễn, bản thân bươn chải với rất nhiều nghề, từ đi hát, may túi da, mở tiệm cho thuê băng video, lồng tiếng phim, chụp ảnh... Còn cơ duyên đến với nghề diễn viên, Huỳnh Kiến An cho biết mọi thứ đều là tình cờ. Từ một thợ chụp ảnh đi theo đạo diễn Nguyễn Minh Chung xuống Bến Tre quay phim cổ tích, vì diễn viên đóng vai quan huyện bận công việc không thể tham gia nên ông được đề nghị thử vai.

Sau thành công của vai diễn đầu tiên trong phim Nàng Xuân Hương, Huỳnh Kiến An được nhiều đạo diễn biết đến và bắt đầu bước chân vào con đường diễn viên. Dù vậy, nam nghệ sĩ chia sẻ ông phải mất 10 năm mới tạo được lòng tin đối với các nhà sản xuất cũng như đạo diễn và thật sự được sống bằng nghề. "Trong khoảng 10 năm đó, tôi vẫn đi làm thêm nhiều nghề khác để nuôi đam mê diễn xuất. Tôi không biết công việc này sẽ đưa mình đi tới đâu nhưng không nghĩ tới chuyện bỏ. Nhưng sau 10 năm đó, tôi dần tạo được chỗ đứng và sống ổn định với nghề cho tới bây giờ", sao phim Đêm tối rực rỡ cho hay.

Nam diễn viên từng bươn chải nhiều nghề trước khi bước chân vào con đường diễn xuất Chụp màn hình

Là diễn viên chuyên trị vai phản diện, Huỳnh Kiến An thừa nhận không chỉ khiến khán giả ghét cay ghét đắng trên phim mà con gái mình cũng từng ghét mình. Nam diễn viên hài hước kể: "Thời tôi đóng cổ tích, con gái còn đang đi học lớp 2. Bạn bè của con gái xem rồi bảo sao ba của bạn toàn đóng vai gian ác rồi trêu chọc nó. Lúc về nhà nó khóc rồi bảo tôi đừng đi đóng phim nữa, con không thích. Tôi phải giải thích đó chỉ là công việc để các con hiểu hơn về nghề nghiệp của mình. Sau này khi lớn, các con cũng hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Má vợ tôi cũng vậy. Bà là người rất thích xem phim truyền hình. Thỉnh thoảng bà xem ti vi, gặp mấy người đóng vai ác là bà chửi từ đầu phim tới cuối phim. Nhưng tới khi thấy con rể đóng vai ác thì bà im re".

Nhắc đến công việc đóng phim, Huỳnh Kiến An tự hào cho biết ông may mắn khi sống bằng nghề diễn. Dù không được học qua trường lớp nhưng ông có thể đóng được nhiều loại vai từ nghèo khổ, hiền lành đến các vai phản diện, trùm giang hồ...

Huỳnh Kiến Anh cho biết trong showbiz, ông ít bạn bè vì hầu như không tham gia các buổi tụ tập, nhậu nhẹt Chụp màn hình

"Từ khi bước hẳn vô nghề, tôi chỉ sống bằng nghề diễn viên thôi. Tôi sống được bằng nghề, nuôi vợ con cũng nhờ nghề này. Không phải ai cũng có duyên được đóng phim điện ảnh, nhưng tôi thì năm nào hầu như cũng đóng vài phim. Thu nhập của diễn viên cũng không nhiều đâu, nhưng tôi không chi tiêu nhiều, có nhiêu xài nhiêu nên đủ để trang trải. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi cũng ít nhậu nhẹt, hầu như không biết nhậu nên xa rời đám đông. Xong việc là tôi về nhà, đồng nghiệp rủ vài lần mình không tham gia cũng không rủ nữa. Mọi người hay bảo Kiến An sợ vợ lắm, chỉ ở nhà thôi. Thật ra bà xã cũng bảo người ta kêu thì phải đi chứ, không tôi không thích", ông nói thêm.