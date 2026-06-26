Hy hữu: Cá rô chui vào thực quản khiến người đàn ông nguy kịch

Ngày 26.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (TP.Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, cấp cứu, xử trí thành công trường hợp bệnh nhân bị dị vật là một con cá rô còn sống nằm tại thực quản.

Bác sĩ nội soi, xử trí dị vật là con cá rô còn sống nằm tại thực quản ông T.V.H ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 23.6, ông T.V.H (39 tuổi, ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau họng, khạc đàm nhớt kèm nhiều máu.

Người nhà cho biết, trước khi đến bệnh viện vài giờ, trong lúc kéo lưới bắt cá, ông H. sơ ý ngậm con cá rô còn sống vào miệng. Bất ngờ, con cá chui thẳng vào ngã ba hầu họng khiến ông trở nên nguy kịch.

Tại Bệnh viện, bác sĩ Thạch Hoàng Tuấn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng hội chẩn khẩn, tiến hành nội soi họng, cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Huy, khi cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ phát hiện di vật là con cá rô dài gần 10 cm, to hơn 2 ngón tay người lớn. Lúc nội soi, đầu cá đã chui vào thực quản và 2 mang cá vướng chặt nên khi gắp phải xoay để mang cá vuột khỏi miệng thực quản. Sau đó, bác sĩ gắp cá rô ra khỏi thực quản thành công cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe anh H. đã hồi phục.